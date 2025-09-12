Big Little Lies temporada 3: es una realidad y esto es lo que sabemos al momento

Después de años de silencio, HBO confirmó el regreso de Big Little Lies

Pocas series nos han cautivado desde el primer minuto como lo hizo Big Little Lies. No solo por su gran historia llena de misterio y secretos, también por el increíble cast de mujeres que lograr reunir, entre las cuales destacan nombres como el de Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz y Meryl Streep.

Aunque en 2019 con el final de la segunda temporada nos dejaron con los nervios de punta, lo que más agobia a los fans era la incertidumbre sobre una tercera temporada, ya que varias de las protagonistas no daban respuestas claras al respecto.

Ahora a casi 10 años de que lanzaron la primera temporada, por fin tenemos noticias de la tercera entrega. Ya que de acuerdo a la información obtenida por Variety, la cocreadora del reboot en serie de “El Sr. y la Sra. Smith”, será la encargada de escribir el primer episodio, al igual que será parte de las productoras ejecutivas junto con Nicole Kidman y Reese Witherspoon.

¿Cuándo sale la tercera temporada de Big Little Lies?

En cuanto a la fecha de estreno, no se ha dado a conocer una fecha tentativa o concreta. En cuanto al cast, se espera ver de regreso a las protagonistas originales pero confirmadas solo se han dado a conocer a Nicole Kidman y Reese Witherspoon.

A pesar de que la espera será larga, esta noticia es esperanza suficiente para quienes mueren por saber cuál fue el destino de las cinco mamás que nos cautivaron en 2017.