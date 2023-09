Ben Affleck y Jennifer Garner son fotografiados teniendo un cariñoso momento en su automóvil

Ben Affleck y Jennifer Garner son la clara prueba de que sí se puede tener una amistad con tu expareja

A veces, cuando crees haberte casado con el amor de tu vida, llega el destino a darte una bofetada en la cara para demostrarte que no es así. Varias celebridades han sido víctimas de esta situación; Shakira y Gerard Piqué, Joe Jonas y Sophie Turner, Sofia Vergara y Joe Manganiello, Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard y Ben Affleck y Jennifer Garner son algunos ejemplos de parejas que se han enfrentado al divorcio, pero son precisamente estos últimos artistas quienes han demostrado que en ocasiones, el divorcio también se presenta como una prueba de amor.

Ben Affleck y Jennifer Garner se casaron en el año 2005 y comenzaron lo que sería su “felices para siempre”, pero lamentablemente se divorciaron en el 2018 a pesar de tener tres hijos juntos: Violet, Seraphina y Sam. Los actores comenzaron a tener graves problemas en su relación debido a la adicción al alcohol de Affleck; fue entonces cuando decidieron tomar rumbos separados para finalmente darse cuenta de que el divorcio era justo lo que necesitaban para ser felices.

“Fue un matrimonio que no funcionó, esto pasa, con alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casado. Al final, lo intentamos. Lo intentamos, porque teníamos hijos”, reveló el actor hace tiempo en entrevista con Howard Stern. “Yo estaba como ‘no puedo irme’ por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”.

Ben Affleck y Jennifer Garner demuestran que el divorcio también es una prueba de amor

Actualmente, Ben Affleck y Jennifer Garner son la clara prueba de que es posible llevar una relación cordial y amistosa con tu expareja. Ahora que el protagonista de Aguas profundas está felizmente casado con Jennifer Lopez, también ha encontrado la plenitud en su relación con Garner. Durante los últimos meses, la expareja ha sido fotografiada disfrutando de su amistad y del estrecho vínculo que los une. Recientemente, los actores de Hollywood fueron captados por los paparazzis sentados juntos dentro de un automóvil compartiendo risas y conversaciones mientras recogían a una de sus hijas en Los Ángeles, CA. En un momento, también parecieron inclinarse para abrazarse, lo que generó revuelo en las redes sociales.

Para los internautas, esto es una clara prueba de que a veces, el divorcio también funciona como una clara prueba de amor entre dos personas.