A pocos días de hacerse público su divorcio con Jennifer Lopez, Ben Affleck ya está siendo relacionado sentimentalmente con otra mujer

Cuando Ben Affleck y Jennifer Lopez demostraron que donde hubo fuego, cenizas quedan, y terminaron casándose hace dos años después de haber terminado su compromiso a principios de la década de los años 2000, creímos firmemente en las segundas oportunidades. Sin embargo, quienes terminaron demostrándonos que a veces el amor no es suficiente fueron los artistas tras anunciar su divorcio luego de dos años de casados.

Recientemente se reveló que Ben y JLo decidieron ponerle punto final a su matrimonio debido a que ambos tenían perspectivas de vida diferentes; mientras que la cantante buscaba una vida llena de lujos, el actor quería pasar desapercibido y llevar una vida alejada del ojo público y las extravagancias. pero anteriormente se había dado a conocer que la supuesta verdadera razón de su ruptura era el aparente romance de Affleck con Kick Kennedy, la hija de 36 años de Robert F. Kennedy Jr., y es que ambos habían sido vistos juntos en diversas ocasiones, lo que generó especulaciones de un posible amorío.

Ben Affleck rompe el silencio sobre su “romance” con Kick Kennedy

Después de que las redes sociales se llenaran de rumores sobre la supuesta relación sentimental entre Ben Affleck y Kick Kennedy, la representante del protagonista de Batman salió a desmentir esta teoría:

“No hay nada de cierto en nada de esto. No sé si se conocen”, dijo la portavoz del actor, Jen Allen, en un comunicado el martes 27 de agosto. A principios de esta semana, algunas fuentes le dijeron a PEOPLE que Affleck y Kennedy habían estado “pasando tiempo juntos” y agregaron que ella siempre ha estado enamorada del artista de Hollywood. “La celebridad que le gusta a Kick siempre ha sido Ben”.

Por su parte, otro informante contradijo estas especulaciones y afirmó lo siguiente: “No creo que ni siquiera se conozcan. Definitivamente no está pasando nada”. Por último, una fuente que habló con Us Weekly dijo que “Ben no está saliendo con Kick ni con nadie”.