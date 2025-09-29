¡Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LX!

¡El puertorriqueño pondrá el ritmo y la sazón del Super Bowl LX!

Si hay un show que tiene la capacidad de marcar un antes y un después en la carrera de los artistas, sin duda es el show de medio tiempo del Super Bowl. Ya que es uno de los escenarios más importantes en el mundo del entretenimiento.

Grandes nombres como Lady Gaga, Katy Perry, Kendrick Lamar y Shakira han tenido el honor de poner el ritmo durante uno de los eventos deportivos más importantes. Es por eso que cada año el nerviosismo de los fans por saber quién se encargará de este espectáculo inunda las redes sociales.

Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl LX

Ahora, después de una larga espera y muchas especulaciones de la posible presentación de Taylor Swift en el show, ya tenemos una respuesta certera y quien se encargará del espectáculo de este año es nada más y nada menos que Bad Bunny.

La noticia llega en uno de los mejores momentos profesionales para el cantante latino, quien este año ha tenido una de las residencias más exitosas de los últimos años con su álbum “Debí tirar más fotos”.

Fue a través de las cuentas oficiales de la NFL y de Benito que compartieron un video para anunciar este gran logro. El cual no tardó en llenar las redes sociales con comentarios de apoyo y felicitaciones para el puertorriqueño. Sin duda, un logro digno de su trayectoria y ahora no nos queda más que esperar con emoción para ver lo que nos depara en este Super Bowl LX.