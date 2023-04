En el 2004 MTV decidió lanzar uno de sus programas de televisión más icónicos de aquella década: Laguna Beach, un reality show que te adentraba en la vida tanto privada como escolar de diferentes estudiantes de Laguna Beach High School, como Stephen Colletti, Lauren Conrad, Kristin Cavallari, Lo Bosworth y más. Pero ¿qué fue de ellos? Te decimos en dónde están y cómo lucen actualmente...

Así luce el elenco de Laguna Beach a 20 años del estreno de la serie

Lauren Conrad

La protagonista del docureality también participó en el spin-off del programa, The Hills, y después de su participación en este proyecto, Conrad se enfocó en su carrera de moda y lanzó dos marcas: LC Lauren Conrad y Paper Crown. Además, Lauren ha publicado nueve libros hasta el momento. En el 2014, la socialité se casó con William Tell y ahora tienen dos hijos juntos, quienes nacieron en 2017 y 2019, respectivamente.

Kristin Cavallari

Tras su participación en Laguna Beach, Callavari se involucró en la carrera de actuación y conducción, para más tarde casarse con Jay Cutler y darle la bienvenida a sus tres hijos: Camden, Jaxon y Saylor. Lamentablemente, la pareja se separó en el 2020, aunque en términos laborales Kristin prosperó; hoy en día es directora de su propia marca de moda, negocios y estilo de vida, Uncommon James

Stephen Colletti

Al igual que Cavallari, Colletti se interesó por el mundo de la actuación al terminar su participación en Laguna Beach. Uno de los papeles más destacados que consiguió fue en One Tree Hill (2007-2012), y más tarde protagonizó Hometown Christmas de Lifetime Channel. Además, en el 2018

escribió, produjo y coprotagonizó Everyone is Doing Great con James Lafferty, una serie que fue retomada por Hulu en 2021.

En cuanto al ámbito romántico, Colletti confirmó su relación con Alex Weaver a finales del 2022.

Jason Wahler

Lauren Conrad no fue la única que tuvo participación en The Hills; Wahler también apareció en el spin-off del reality show y más tarde tuvo que hacer una pausa para centrarse en su salud y mantener la sobriedad. Sin embargo, Jason volvió a la pantalla en el 2019, cuando apareció en The Hills: New Beginnings.

Dieter Schmitz

A diferencia de sus coestrellas, Dieter decidió no involucrarse en el mundo de la actuación y producción y por el contrario, trabaja como gerente general de área para Lore Group, ayudando a diseñar hoteles. Actualmente está casado, tiene un hijo y está esperando una bebé al lado de su esposa.

Trey Phillips

Phillips no disfruta de los reflectores y la fama, por lo que al terminar Laguna Beach, desapareció del mundo del espectáculo y actualmente trabaja como diseñador para Vera Wang.

Lo Bosworth

Actualmente vive en Nueva York y es la fundadora de Love Wellness, una línea de productos de cuidado personal para mujeres.

Talán Torriero

Torriero se desempeñó en el marketing digital, pero no dejó de lado la carrera de actuación. Actualmente vive en Nebraska con su esposa y sus dos hijos.

Morgan Smith

Smith es la fundadora de una línea de trajes de baño llamada Minnow Swimwear; Smith sigue viviendo en Laguna Beach al lado de su esposo y sus tres hijos.

Alex Murrel

Murrel trabaja en una agencia de consultoría en el condado de Orange, además de que está casada desde el 2014 con Kyle Johnson, con quien comparte dos hijos.