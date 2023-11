¿Qué fue de la famosa niña del meme y cómo ha cambiado? Te damos una actualización sobre Audrey Nethery

Existen infinidad de memes, pero algunos de ellos le han dado la vuelta al mundo y se han vuelto tan virales que ni el tiempo logra dejarlos en el olvido. Tal es el caso de Audrey Nethery, una pequeña niña que se volvió famosa en el año 2016 después de que cantara la canción de One Direction, What makes you beautiful, en un karaoke y fuera grabada por uno de su familiares.

Actualmente, dicho video ya cuenta con 54 millones de reproducciones, por lo que Audrey ya se convirtió en una figura pública muy querida no solo por los internautas, sino también por las celebridades. Hace algunos años, Selena Gomez conoció a Audrey e incluso publicó un tierno video bailando con ella su canción Love You Like A Love Song.

¿Qué ha sido de Audrey y cómo luce actualmente?

Así luce actulmente la niña que se hizo viral por cantar en un karaoke; ya es una adolescente

Originaria de Kentucky, Estados Unidos, Audrey padece una inusual enfermedad conocida como Anemia de Diamond-Blackfan, un trastorno que se presenta durante los primeros años de vida en el que la médula ósea no produce suficientes glóbulos rojos. Este padecimiento puede derivar en malformaciones, problemas físicos e incluso osteosarcoma.

La familia de Audrey abrio una página de Facebook en la que publican actualizaciones sobre la vida y el estado de salud de la pequeña, quien acaba de graduarse hace algunos meses y ya es toda una adolescente. ¡Mira algunas de sus fotografías más recientes!

