¿Llevan una buena relación Ángela Aguilar y Cazzu? Esto es lo que sabemos...

Ángela Aguilar y Christian Nodal siempre fueron muy buenos amigos, por lo que su repentino romance tomó al mundo por sorpresa, sobre todo por el hecho de que semanas antes de hacerse público, el cantante de regional mexicano anunció su separación con la argentina, con quien tiene una hija. Un detalle que se viralizó en redes sociales es el hecho de que la hija de Pepe Aguilar solía decir que era amiga de la pareja e incluso hablaba cosas positivas sobre Cazzu.

La intérprete de Qué agonía dividió después de que varios medios de comunicación retomaran un comentario que dejó en una fotografía de Christian y Cazzu para convertirlo en meme: “Fan de su relación”. Los medios de comunicación incluso han recordado las palabras que le dedicaba Ángela a Cazzu cuando aún se encontraba en un romance con Christian Nodal. Cuando se enteró de que la cantante estaba embarazada, Ángela expresó: “Ya le escribí, bueno a Christian no, a Cazzu le escribí en un comentario, pero qué bonita se veía. Estaba viendo mi TikTok y, de repente, nada más veo que muestra la panza”, dijo Aguilar sobre la baby bump de Cazzu y agregó: “¡Voy a ser tía!”.

Debido a que Julieta y Ángela no tienen fotografías juntas, se cree que no eran amigas cercanas, solo conocidas. Pero ¿cómo es su actual relación?

Así es la actual relación entre Cazzu y Ángela Aguilar

Después de hacerse pública la relación de Aguilar y Nodal, Cazzu escribió el siguiente comunicado en sus redes: “Me responsabilizo de mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”.

Si bien ninguna de las artistas ha dado declaraciones sobre cómo es su relación actual, se cree que no tienen ningún tipo de contacto y evitan verse a toda costa, pues ya no se siguen en redes sociales. Además, Nodal y Aguilar recientemente viajaron a Argentina, pero la joven artista no acompañó a su esposo a visitar a Cazzu y a Inti, por lo que se cree que no están en muy buenos términos.