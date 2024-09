Ashley Park: la enfermedad por la que estuvo a punto de morir, su romance con Paul Forman y más

Cuando se trata de Ashley Park, la respuesta siempre ha sido sí—mientras filmaba Emily en París, mientras dominaba un escenario de Broadway, mientras protagonizaba algunos de los proyectos más destacados de los últimos años. Y también, ahora lo sabemos, mientras vivía una reciente experiencia cercana a la muerte, la cual le ha enseñado a esta fuerza de la naturaleza de 33 años que a veces hay que bajar la intensidad para volver a subir de nivel.

Eran alrededor de las 5 a.m. cuando el fantasma comenzó a acosar a Ashley Park. Ella acababa de llegar de un vuelo muy retrasado desde Los Ángeles y estaba ansiosa por finalmente dormir en su habitación de hotel en Manhattan. Sin embargo, el mundo sobrenatural tenía otros planes. La puerta de repente se abrió sola, haciendo que la actriz se incorporara de golpe en la cama. “¡Ni siquiera creo en estas cosas!” Ashley ríe más tarde ese día cuando nos encontramos para comer fetuccini, papas fritas y martinis de espresso, la “comida reconfortante” que necesita. “Juro que había algo allí. Me asustó muchísimo.”

Eso es decir algo, porque a este punto, uno pensaría que se necesitaría mucho para asustar a Ashley. Sobrevivió a la leucemia cuando era adolescente y a la escuela de teatro como joven adulta. Se ganó al exigente público de Broadway como Gretchen en Mean Girls, obteniendo una nominación al premio Tony en el proceso. Ha soportado audiciones donde el único comentario fue “No, eres asiática” y ha compartido pantalla con Meryl Streep y Selena Gomez (Only Murders in the Building), Ali Wong (Beef), y Sherry Cola (Joy Ride). Y este pasado enero, estuvo hospitalizada por más de un mes con choque séptico. Los médicos pensaron que podría morir; en cambio, se levantó de la cama y filmó la cuarta temporada de Emily en París (que se estrenó el 15 de agosto en Netflix, donde sigue siendo uno de los programas más vistos de la plataforma).

A lo largo de todo esto, Ashley ha transmitido públicamente un aura implacable de “feliz pero relajada”. Su sonrisa brillante, su cabello lustroso, y su estilo soleado pero estructurado (tweeds rosados de Balmain y volantes negros de Nina Ricci mezclados con ropa deportiva de uso diario) son la versión visual de un mensaje de texto que dice “Confía en mí, ESTOY BIEN”. En cualquier otra persona, esta vibra podría parecer falsamente irritante. En Ashley, de alguna manera, se siente refrescantemente natural—porque está basada en su experiencia infantil con el cáncer, dice. “Estoy tan acostumbrada a que la gente piense que no estoy bien. Créeme, estoy genial. Te lo haré saber si no lo estoy.”

Honestamente, en retrospectiva, ni siquiera el fantasma la perturbó tanto. “Dije con mucha firmeza: ‘¡Sal de mi habitación!’” explica. “Creo que funcionó.” Lo suficientemente bien, al menos, como para que pudiera dormir un par de horas más antes de tomar una larga ducha y dirigirse a la calle para encontrarse conmigo, para deleite de los grupos de chicas que se dirigían a un brunch y que la miraban y chillaban. “Antes, la gente solía gritar: ‘¡Hey, Emily en París!’ cuando me veían,” dice. “Ahora todo el mundo me llama ‘Ashley’.”

“Aún así,” hace una pausa, “la palabra ‘celebridad’ es realmente extraña.”

Es una palabra que debe aceptar—y pronto con una C mayúscula. Después de Emily en París, aparecerá con Alexandra Daddario en la película A Tree Fell in the Woods, escrita y dirigida por Nora Kirkpatrick, exalumna de Daisy Jones and The Six. Ashley ahora es una habitual en la primera fila de desfiles de moda en Nueva York y París, y una embajadora global de la marca Pandora Jewelry. También es excepcionalmente hábil para interactuar y entretener a sus millones de seguidores en redes sociales a través de publicaciones sinceras que crean conciencia sobre la sepsis o videos tan adorables que quisieras odiarlos, pero no puedes, con su interés amoroso en la pantalla/novio en la vida real, el actor y modelo Paul Forman.

¿Puede seguir manteniéndose con los pies en la tierra con tanto en su plato? Sí, dice, especialmente gracias a algunos nuevos límites y al apoyo de mejores amigas como Florence Pugh y Lily Collins, a quienes les escribió en medio de la ghostgate. “Lily dijo que el fantasma probablemente estaba solo,” relata Ashley. O tal vez, como sus millones de fans en todo el mundo, solo quería pasar el rato con ella.

Todo lo que no sabías sobre Ashley Park

Entonces, Ashley, [con voz de Joey Tribbiani] “¿Cómo estás?”

Estoy mejor ahora que hace una hora, lo cual siempre es bueno. Ese es mi objetivo a lo largo del día. En realidad odio esta pregunta, pero esta vez me gustó. Creo que la voz de Joey Tribbiani fue una buena elección.

Sé que estás muy acostumbrada a que la gente te pregunte si estás bien. ¿Alguna vez desearías haber mantenido tu cáncer en privado?

No. Fue una parte tan grande de lo que estaba sucediendo conmigo, y me iba a afectar para siempre. Si la gente no supiera eso, se sentiría falso de alguna manera.

¿Dónde estabas exactamente cuando te enfermaste recientemente?

La primera vez que fui a emergencias y a la UCI, estaba en las Maldivas con Paul. No creo que hubiera sobrevivido sin él. Todos los demás estaban al otro lado del mundo.

¿Qué pasó?

Paul había estado filmando durante dos meses en un programa llamado Stags. Yo había estado por todos lados. Pero para ambos, nuestro lenguaje de amor es el tiempo de calidad. Así que hicimos Navidad con su familia en Tailandia, y luego nos fuimos de vacaciones de Año Nuevo. ¡Solo empacamos bikinis! Una vez que llegamos allí, me enfermé gravemente con amigdalitis. Luego, todo realmente comenzó a salir mal. Estuve en diferentes UCIs y luego en ambulancias aéreas durante un mes. No podía irme porque no me permitían volar. Cuando finalmente pude, era una distancia más corta a París que a Los Ángeles, así que tuve que ir directamente a París a recuperarme, no a casa.

¿Cuándo te diste cuenta de lo grave que era en realidad?

Cuando desperté en el hospital y me dijeron: “Tienes choque séptico.” Y yo estaba como, “¡Dios mío, estoy en shock de tener sepsis!”

Lo siento, pero eso es hilarante.

¡Por eso me gusta tanto la comedia! Mientras comenzábamos a recordar cosas, Paul se dio cuenta de eso. Dijo: “Guau, ya tienes los puntos brillantes listos para contarle a la gente y hacer que sea accesible y divertido.”

¿La comedia forma parte de tu rutina de bienestar?

Absolutamente. Lo hace más fácil. Como adulta, entiendo lo que son los mecanismos de afrontamiento. Cosas que no sabía cuando era adolescente. Y aunque ambas enfermedades extremas que he tenido han sido tan fortuitas en cierto sentido— Han sido, en cierto modo, casualidades—nadie que tenga 15 años debería tener cáncer, y nadie de mi edad debería tener choque séptico—me siento afortunada, en realidad. Ha sido una especie de milagro cómo me he recuperado.

¿Crees que la sepsis te enseñó algo?

Me presioné demasiado. No estaba escuchando a mi cuerpo. Ahora, estoy pensando en mi futuro y preguntándome, ¿me estoy poniendo en una posición donde voy a poder dar lo mejor de mí? Eso comienza con mi salud. Estoy volviendo a ser mi antiguo yo. Me veo y me siento mejor, y estoy tratando de mantenerme lo más estable posible y mantener la misma energía que la gente espera.

¿Cuáles son algunas de las formas en que te cuidas?

Cuando me mudé a Nueva York por primera vez, trabajé en Juice Press. Me eligieron para Mamma Mia! y me gustaba tanto trabajar en Juice Press que dije: “Voy a seguir trabajando aquí". ¡Tenía un descuento del 50%! Hasta el día de hoy, en cuanto siento que no estoy bien o estoy realmente cansada de cualquier tipo de trabajo, si puedo conseguir un jugo verde prensado en frío y un trago de jengibre, digo: “Estoy bien”.

Le he preguntado a varias personas sobre ti, incluidos algunos de tus compañeros de reparto y directores, y todos dicen lo mismo—

Oh Dios.

—que eres un "ángel humano”. Literalmente, esas palabras exactas han salido de la boca de tres personas.

Creo que eso es hilarante, porque a veces me considero desordenada hasta el punto de la culpa. No literalmente—de hecho, soy muy ordenada. Pero emocionalmente, soy demasiado abierta y honesta. No sé cómo ser de otra manera. ¿Tal vez eso es lo que la gente encuentra angelical? Ya sea sepsis, cáncer, o personas malvadas en clase, he aprendido a sonreír a través de cosas por las que no quería sonreír y a encontrar una manera genuina de hacerlo. Es mucho más fácil que estar enojada.

¿Estás en terapia?

[Suspira] No lo estoy. Cuando era adolescente, la gente decía: “Eres una adolescente con cáncer. Debes ir a terapia.” Y yo estaba como, “Absolutamente no. Eso significa que hay algo mal. Eso significa que el cáncer ha ganado.” Luego, como adulta, siempre he sido como, “Si voy a un terapeuta, hay tanto que contarle. ¿Por dónde empiezo? ¿Con mi cáncer, racismo, Broadway? ¿Con que me engañaron?” ¡No lo sé!

Definitivamente empieza con que te engañaron. Hablo por experiencia.

Lo que escuché de amigos es que el mejor momento para ir es cuando no hay nada mal. Así que, ¿sabes cuándo estaba literalmente a punto de ir? Justo antes de la sepsis.

No puede ser.

Lo juro. Estaba preguntando a mis amigos, “¿Qué terapeutas pueden hacer esto por teléfono si estoy viajando?” Estaba mirando lectores de estrellas, diferentes sanadores... y entonces... nada.

Pasaste directamente de la recuperación a filmar Emily en París, así que casi odio preguntar cuál fue tu parte favorita de filmar la temporada 4.

Realmente se trataba solo de supervivencia para mí. No recuerdo nada porque no estaba bien. Pero una cosa que me doy crédito es que no creo que sea la más talentosa, la más bonita, ninguna de esas cosas. Pero hago lo mejor que puedo, y esa ética de trabajo siempre significa mucho. Creo que soy súper resiliente.

¿Podemos hablar de cómo tu personaje, Mindy, canta aún más esta vez?

Tiene un gran momento en Roma. Es una canción original de Freddy Wexler, y es la primera vez que realmente vemos a Mindy cantar desde ella misma—su personaje “escribió" la canción. Filmar esas escenas me hizo realmente disfrutar de cantar de nuevo. Diré que no puedo alcanzar las notas más altas. No puedo ser la más fuerte. Pero no sé cómo cantar sin que sea desde mi corazón, mi intestino y mi alma. Y ese es el tipo de canción que canta Mindy. Es tan hermosa.

Tú y Paul son pareja dentro y fuera del programa. ¿Te gustó de inmediato?

Al principio, éramos solo amigos, porque estaba en un punto en el que decía: “Nunca saldré con un actor otra vez.” Y una de las primeras cosas que me dijo fue, “Nunca he salido con un actor.” Y yo estaba como, “Increíble.”

¡Increíble y equivocado!

Quiero decir, seamos realistas, es un bombón. Así que también estaba como, “Oh Dios mío, definitivamente no. Estoy más allá de eso. Nunca me enamoraría de alguien que luce tan impecable. Así que éramos solo amigos. Muy platónicamente, salíamos. Luego, fui invitada por el Cuerpo Médico Internacional a ir y hacer voluntariado con refugiados ucranianos en Polonia. Iba a ser una semana entera en Polonia y no quería hacerlo sola, así que pensé, Sabes quién debería venir conmigo, porque literalmente somos solo buenos amigos, es Paul.

Ajá...

Vengo del teatro. Quieres crear lazos con tus compañeros de escena, y pensé, “Es mi nuevo compañero de escena.” Así que lo invité. Avancemos rápido, estamos filmando una de nuestras últimas escenas juntos, y él dijo, “Me estoy encariñando mucho contigo.”

¿Encariñándose románticamente?

Me sentí tan sabia y por encima de eso. Estaba como, “Oh, pobre hombre, déjame explicarte. Esto es un espectáculo. Solo estás emocionado por todo esto.”

¿Intentaste convencerlo de que no tenía sentimientos por ti?

Lily notó la química. Dijo, “Ashley, ¿qué está pasando?” Y le respondí, “Nada. Te dije que no estaba saliendo con actores.” Fue la primera vez que realmente me estaba defendiendo. Le dije, “Lily, tu incredulidad en mi crecimiento es triste, porque él es exactamente el tipo de hombre con el que dije que no iba a salir. Te lo dije, y así que realmente quiero que tú, como mi amiga, me creas.”

“Tu incredulidad en mi crecimiento es triste"—¡ja! Espero que Lily te moleste con esto constantemente ahora.

Oh sí. Pero en ese entonces, solo preguntó, "¿Entonces por qué se besaron ustedes durante el ensayo?” Y yo estaba como, “Es porque hemos estado haciendo escenas toda la semana.” Y ella dijo, “Bueno, ustedes parecían realmente emocionados.” Luego, esa noche, salimos. Salimos, y pensé que iba a ser la tercera rueda en una cita con él, y resultó que éramos solo nosotros dos. Y estaba como, Dios mío, le he mentido a mi mejor amiga. Realmente me gusta este chico. ¿Qué hago?

¿Qué hiciste?

Fuimos a ese viaje a Polonia. Viéndolo jugar al ajedrez con estos niños que no tenían hogar y actuando como una figura paterna para ellos porque sus padres estaban en guerra, viéndolo estar tan presente, fue increíble. Así que tuve que hacer un pequeño recorrido por la pérdida de dignidad. Tuve que decir, “Lily, todos, estamos tan enamorados.” Eso fue hace unos dos años.

Paul es claramente una gran parte de tu vida. Pero esperaste alrededor de un año para lanzar oficialmente tu relación, ¿verdad?

Oh, más... había pasado un año y medio. Es gracioso ahora: El viaje a las Maldivas iba a ser nuestro lanzamiento oficial. Literalmente, si le preguntas a cualquiera de mis amigos, si le preguntas a mi asistente, dije, “Lo vamos a lanzar oficialmente.” Y luego contraje sepsis. Bromeamos que si nuestras próximas vacaciones son literalmente solo sacar la basura, será increíble en comparación.

Parece que realmente comparte tu optimismo y sentido del humor.

Una de las razones por las que quería ser amiga de él, y eventualmente me enamoré de él, es que es tan generoso y amable como compañero de trabajo y como amigo. Nunca he estado con un hombre blanco heterosexual que haya sido más generoso o mejor para trabajar en un set. Nunca, nunca, nunca.

¿Cómo era tu vida amorosa antes de Paul? ¿Estabas en aplicaciones de citas?

Estuve en Raya en Nueva York, y la primera persona que apareció fue alguien que conocía. Y pensé: “Adiós.” Volví a usar Raya en París cuando estaba en su apogeo el COVID y todo estaba cerrado. Conocí a un chico, y él vivía en las afueras de la ciudad. Dijo: “Puedo ir donde tú vives.” Y yo respondí: “No, quiero ir donde tú vives...” para poder irme temprano.

¿Fuiste? Sí. Y cuando Lily se enteró al día siguiente, me dijo: "¡Nunca vayas a la casa de un extraño y no compartas tu ubicación otra vez!”

Ja. Tú y Lily son coprotagonistas y mejores amigas. ¿Cómo estableces límites en el trabajo? Estaba hablando con Lily el otro día sobre lo que es una amistad adulta. Y, en primer lugar, somos increíblemente afortunadas, Lily y yo. Ambas llegamos a la vida de la otra en un momento en que necesitábamos exactamente ese tipo de amistad. Ella, Florence Pugh, Sherry Cola—llegamos unas a otras en el momento exacto.

Como fangirl, debo preguntar: ¿También eres amiga de Selena Gomez, debido a Only Murders?

Selena es increíble. Selena es alguien que es muy parecida a Flo o Lily, simplemente muy realista. En cierto punto, reconoces a esas personas de inmediato, las que simplemente quieren existir con el mejor corazón y alma. Nos escribimos todo el tiempo. Ella me dijo: "¿Dónde debería vivir en París?” cuando estaba filmando una película allí.

¿Qué es diferente, para ti, sobre las amistades en tus 30 en comparación con las de tus 20?

Lily y yo no tenemos que ponernos al día todos los días. Es tan increíble cuando puedes ver a alguien después de meses y profundizar de inmediato. Y además, no sientes que necesitas tener posesión sobre esa persona. Está bien si están pasando tiempo con otras personas, viviendo su vida. Las amistades adultas no tienen miedo de perderse algo. Me encanta cuando mis amigos pasan tiempo juntos. Te sientes seguro. No hay ansiedad.

¿Cómo mantienes espacio para tus amistades cuando también estás en una relación?

Cuando encuentras a la persona adecuada, dices: “Quiero estar con él, y además, él no resta a lo que soy”. Lo que incluye construir y mantener tus amistades.

Eso es algo muy de Géminis para decir. ¡Soy Géminis!

Hago mi investigación. ¿Crees en la astrología?

Acabo de empezar a interesarme. Los Géminis somos de dos caras. Cuando la gente me conoce, tengo una modalidad de negocios, como tipo A. Estoy en ello; me concentro. Pero absolutamente siento que cuando estoy sola y realmente me llegas a conocer, soy súper emocional, introvertida.

¿Eres una introvertida secreta?

Mil por ciento. No puedo decirte cuántas personas he conocido, ya sean famosas o no, y siempre estoy intimidada. No puedo aceptar la idea de que ellos también puedan estar intimidados. Eso es una locura para mí.

Has señalado que tu positividad es clave para tu éxito. Pero, ¿qué pasa cuando simplemente no te sientes positiva? ¿Qué toma el control? ¿Coraje? ¿Determinación?

No lo sé. Ha habido muchas veces en que simplemente me he preguntado, ¿Qué me pasa? Que era el nombre de mi canción en Mean Girls. Es como me sentí en toda la universidad y en toda la secundaria. La broma es que la respuesta generalmente era: “No eres blanca.” Pero simplemente lo haces. Simplemente sigues adelante. ¿Puedo ser un nerd del teatro por un segundo?

Interpretaste a Tuptim en The King and I en el Lincoln Center. Y ella tiene esa letra, “La sonrisa debajo de mi sonrisa / Nunca la verá.” Eso es lo que me suena a coraje y determinación.

Oh, wow. Ese fue mi primer papel principal. Luché con uñas y dientes por ese papel. Y por favor, dale crédito al director Bart Sher por esto, porque no era la más calificada. Pero Bart dijo: “Oh, ella tiene el coraje y la valentía. Tiene algo por dentro. Eso es este personaje.” Y ni siquiera me di cuenta hasta este mismo momento, años y años después, pero “la sonrisa que nunca verás” es toda esta energía acumulada que dice: Voy a entrar en esta sala ahora. Voy a hablar con estas personas ahora, y voy a navegar por estos pasillos del poder. Lo llaman cambiar de código, navegar, lo que sea.

¿Te frustra tener que hacer eso porque eres una de las primeras actrices asiático-americanas en experimentar este tipo de éxito?

No. Estoy muy agradecida por todo eso porque me hizo la persona que soy.

¿Crees en la venganza? ¿Venganza?

No. Creo en el karma.

Interesante. ¿Cuál es la diferencia?

Creo que la venganza es cuando sientes que algo se ha hecho mal contra ti y tratas de devolvérselo a esa persona, versus el karma, que es: “Si esa persona ha hecho ese tipo de cosa, déjame ver lo que el universo le devuelve.” Y puede que tenga que esperar 10 días o 10 años. Pero es interesante... Creo que pasamos muchos de nuestros años más jóvenes rezando para que el karma venga para otras personas, y luego en nuestros 30, decimos: “Oh, el karma también viene para nosotros.”

¿Ejemplo?

Bueno, a veces tengo la peor suerte con los viajes. Todo el mundo sabe que cada desventura en el libro me ha pasado, cada mal viaje. Equipaje perdido, me torcí el tobillo, retrasos, todo. Y pienso: "¿A quién he sido mala?”

En Beef, interpretaste a una villana con muy mal karma.

Lo que me encanta de los villanos y antagonistas es que sabemos, en la vida también, que los matones piensan que tienen razón. Piensan, “Soy la víctima.” Y porque he tratado con tantas personas como el personaje que interpreté en Beef, pensé: “Estoy tan lista para interpretar a esta mujer con tanta honestidad.” Parte de lo que me encanta de actuar es poder decir: "¿Por qué esta persona me trató así? Déjame intentar entenderlo.” Esa es realmente mi terapia.

¿Todavía te acosan ahora?

Diré, nadie ha sido tan malo conmigo como las chicas en la universidad en Michigan. No sé qué había en el agua allí, pero vaya. Ahora, no tanto, porque como adultos, somos mejores para curar nuestro círculo, ¿verdad? Pero mira, era la única persona de color en mi clase de teatro musical. No tenía ningún amigo entre las chicas. Ninguno en absoluto. Y tuve un profesor que fue terrible conmigo. Dijo: “Oh, es tan bueno que entres a la industria ahora mismo, porque está realmente de moda ser étnica, así que podrías tomar esos papeles.” Cuando volví a aceptar un premio de exalumnos, hicieron un panel para toda la universidad, y ese hombre se suponía que iba a ser el moderador. Y esa fue la primera vez que puse el pie en la tierra y dije: “No.”

¿Cómo te hizo sentir eso?

Aterrador. Y bien. "¿Por dónde empiezo? ¿Con mi cáncer, racismo, Broadway? ¿Con que me engañaron?”

¿Y tal vez un poco como venganza?

Mi venganza es esta: si llegas a mi lista negra de dos personas y media, nunca diré públicamente nada malo sobre ti... pero si alguien me pregunta directamente sobre ti, entonces para mí, no se trata de venganza. Se trata de honestidad.

¿Cuándo fue la última vez que lloraste?

Esta mañana, cuando me desperté en mi habitación de hotel embrujada. Y lloré por no estar con Paul en el avión ayer. Nunca había sentido eso, como decir: “Dios mío, no me siento completa sin alguien.” De hecho, fui la última en abordar porque estaba llorando tan fuerte que asusté a la gente. Sabes, simplemente tenía miedo de estar sola. Nunca me había pasado eso. Solía estar tan orgullosa de no llorar en absoluto, a menos que estuviera en el escenario. Y ahora soy, como, un charco.

Eso también es bueno, sin embargo. Bueno... Es bueno para mi piel, de todos modos. Más hidratación.

