Gonzalo Avendaño, amigo de Liam Payne, reveló que el cantante “no estaba borracho ni drogado” cuando habló con él

La muerte de Liam Payne sacudió a la industria del entretenimiento el pasado 16 de octubre, cuando cayó desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo y lamentablemente perdió la vida. Primero se especuló sobre un posible suicidio, aunque también se habló de un accidente como consecuencia de haber estado bajo los efectos de algunas sustancias nocivas, según reveló el examen de toxicología que le realizaron al exintegrante de One Direction.

Sin embargo, en el programa “Socios del Espectáculo”, de “El Trece”, revelaron que las grabaciones de una cámara de seguridad del hotel ya fueron examinadas. Estas revelaron más detalles sobre la muerte de Liam Payne, aclarando cómo fue que el exintegrante de One Direction cayó desde el tercer piso de su habitación.

“Están las cámaras que no están circulando mediáticamente, pero que están en la justicia. Donde se ve la escena del balcón, donde él se desvanece, se desmaya y se cae. No es que se quiso tirar”.

Ahora, Gonzalo Avendaño, un amigo cercano de Liam Payne, reveló que él habló con el cantante tres horas antes de morir y que “no estaba borracho ni drogado”.

Amigo de Liam Payne revela qué le dijo el cantante 3 horas antes de morir

Avendaño dijo en una entrevista para Daily Mail que estuvo en contacto con Liam Payne antes de su muerte.

“Me llamó tres horas antes de morir. No estaba borracho ni drogado. Estaba contento y me dijo: ‘Oye, amigo, ¿cuándo vienes?’. Charlamos un rato. Me llamó para saludarme y darme su nuevo teléfono. Liam nunca mencionó la idea de s.... Tenía planes a futuro, compró un equipo de grabación y se uso a componer y grabar nuevas canciones, en agosto se fue a Suecia y grabó canciones en un estudio”, expresó y añadió cómo era la vida de Liam, manifestando que no era fiestero o una persona de excesos.

“Liam era una alma solitaria. Me dijo que no tuvo un descanso durante diez años cuando estaba con One direction. Era trabajo, trabajo, trabajo. Era como un niño. No soy psicólogo, pero de alguna forma su madurez emocional se detuvo a los 16 cuando se unió a la banda. No era fiestero. Salía con mis hijos. Había cerveza en la nevera y a veces sacaba una, pero nunca terminaba la lata”.... “Se quedó en mis casas en Florida y Argentina y ambas tienen personal permanente, así que incluso si no hubiera estado allí, me habría enterado si hubiera habido algún incidente”.

Finalmente, el amigo de Liam lamentó no haber estado con el cantante para evitar su terrbile accidente: “Cuando componía, dibujaba, estaba bien. Su problema era que no sabía estar solo. Nunca me perdonaré no haber estado allí. Siento que le fallé”, finalizó.