Además, la artista también reveló que sufría desórdenes alimenticios mientras se encontraba rodando Pretty Little Liars

Durante siete años acompañamos a Lucy Hale, Ashley Benson, Shay Mitchell, Sasha Pieterse y Troian Bellisario en su misión por descubrir quién se encontraba tras los maquiavélicos planes de “A” en Pretty Little Liars, serie que se emitió del 2010 al 2017. Las actrices le dieron vida a Aria Montgomery, Hanna Marin, Emily Fields, Alison DiLaurentis y Spencer Hastings, respectivamente, y crecieron junto con la audiencia del show creado por Marlene King.

A pesar de que han pasado seis años desde que Pretty Little Liars llegó a su final, algunos secretos del elenco de la serie continúan saliendo a la luz, como la verdadera razón de por qué Lindsay Shaw, quien interpretó a Paige, abandonó el programa repentinamente.

Actriz de Pretty Little Liars revela que fue despedida del show por abuso de drogas y trastornos alimenticios

Lindsey estuvo como invitada en el episodio del 5 de julio de Ned’s Declassified Podcast Survival Guide para hablar sobre el verdadero motivo que la alejó de Pretty Little Liars.

“Básicamente me despidieron de Pretty Little Liars en la temporada 5”, reveló. “Por el peso que había perdido y fue realmente algo vergonzoso. No me veía bien demasiado flaca y luego, cuando comencé a recuperar el peso, no podía soportar ser demasiado pesada”, añadió y comenzó a recordar entre lágrimas el momento en el que la despidieron del programa.

“Fue tan malo. Llamaron a I. Marlene King a la oficina. Y ella dijo: ‘Así que te dejaremos ir’”, dijo Lindsey. “Ella dijo: ‘No es por tu actuación, pero ¿tienes a alguien con quien hablar?’ Y yo dije: ‘No’, ¿sabes?”. Shaw reveló que la creadora le dijo que “buscara a alguien”, y luego procedió a despedirla.

Su problema con las drogas

La artista también señaló que llevaba tiempo teniendo un problema con el abuso de drogas cuando se encontraba en el rodaje de PLL:

“Cuando tenía mi problema con las drogas y estaba trabajando en cosas, nunca tenía que abordar mi relación con la comida porque siempre podía ir a comprar más Adderall”, dijo finalmente sobre su oscuro pasado.