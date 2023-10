3 películas que debes ver si te gusto Nowhere

Nowhere no es una película con un argumento inédito, en realidad ya existen bastantes cintas sobre supervivencia, sin embargo, esta en particular tiene un pluss gracias a la actuación de Anna Castillo y Tamar Novas, si te gustó este género cinematográfico estas son las otras películas que no te debes perder

El futuro distópico y apocalíptico ha sido tema central en diversas producciones que han sido rotundamente exitosas, un ejemplo clásico es Black Mirror, que a través de capítulos cortos nos sumerge en la angustia de un futuro no muy lejano donde la deshumanización, la tecnología y el caos son los protagonistas.

Si ya invertiste una hora con 49 minutos en constante tensión por culpa de Nowhere, hoy en Cosmopolitan tenemos para ti estas otras recomendaciones que no te puedes perder si a pesar del prolongado estado ansiedad que provoca la cinta española, la disfrutaste y has adoptado el cine de supervivencia como parte de tus géneros favoritos.

Pánico en las alturas (2011)

Melissa George interpreta a Alison, una alpinista que junto a su intrépido equipo deciden explorar las montañas de Escocia, sin embargo, durante la visita descubren que una niña fue enterrada viva en el lugar y deciden rescatarla. No esperaban que los secuestradores de Anna, interpretada por Holly Boyd, les sigan los pasos al llegar al poblado más cercano.

Hasta donde los pies me lleven (2001)

Benhard Bettermann da vida a Clemens Forell, un alto mando del ejército alemán que es apresado en un gulag donde las condiciones de vida de los presos son infrahumanas. Para el teniente no es una opción morir de frío o hambre en territorio ruso, por lo que se ve obligado a luchar por su vida para cumplir la promesa de volver con vida junto a su esposa e hija.

La historia está basada en el best seller de Josef Martin Bauer que a su vez fue inspirado en una historia cruda y real.

Tocando el vacío (2003)

Parece que las montañas de cualquier región del mundo son ideales para sufrir un percance digno de película de supervivencia. Así ocurre también en Tocando el vació, cinta que se desarrolla en Cordillera Huayhuash a 21, 000 pies de altura. La zona andina más alta de Perú.

Curiosamente, esta cinta también está basada en la historia real de Joe Simpson y Simon Yates en 1985 cuando ambos expertos en alpinismo y senderismo decidieron escalar la cordillera andina y un sinfín de accidentes en el camino derivaron en una lucha por la supervivencia en las alturas.