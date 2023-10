3 de octubre, el día de Chicas pesadas: 10 datos curiosos que no sabías sobre la película

Hace 19 años que se estrenó Chicas pesadas y sigue siendo ícono de la cultura pop entre la audiencia, incluso cada 3 de octubre se sigue conmemorando el día internacional de Chicas Pesadas por lo que millones de fans deciden vestir de color rosa

Basada en el libro Queen Bees and Wannabes Helping Your Daughter Survive Cliques, Gossip, Boyfriends, and Other Realities of Adolescence, de Rosalind Wiseman, la maravillosa comediante Tina Fey escribió el guión de esta icónica película que a casi 20 años de su estreno continúa siendo tendencia por sus irónicas escenas que ilustran las dinámicas entre los y las jóvenes estadounidenses.

Si aún no has visto este clásico de comedia y moda, puedes hacerlo a través de Netflix o Amazon Prime. Hoy en Cosmopolitan nos unimos al día de Chicas pesadas con algunos datos que probablemente no conocías del filme.

Curiosidades que probablemente no conocías de Chicas pesadas

Tina Fey es una importante comediante estadounidense que ha compartido escenario con Jimmy Fallon en el The Tonight Show, por ese motivo, durante el casting de Chicas pesadas eligió a Jonatan Bennett , quien le parecía un perfil muy similar a Jimmy.

es una importante comediante estadounidense que ha compartido escenario con en el The Tonight Show, por ese motivo, durante el casting de Chicas pesadas eligió a , quien le parecía un perfil muy similar a Jimmy. El libro en el que está basada la historia de Chicas pesadas es una guía de autoayuda para padres que desean entender a sus hijos.

Mariah Carey escribió Obsessed por la icónica frase “Why are you so obsessed with me” de Regina George

Antes de besarse, Aaron Samuels le regala a Cady dos cupones para comprar en Walker Brothers Pancake Cups. Se trata de una pastelería que sí existe en Chicago actualmente.

le regala a dos cupones para comprar en Walker Brothers Pancake Cups. Se trata de una pastelería que sí existe en Chicago actualmente. Como cualquier chica cool de los años 2000, Regina George era fan de Avril Lavigne . Al menos así parece indicar el poster que está colgado en su habitación.

era fan de . Al menos así parece indicar el poster que está colgado en su habitación. Tina Fey eligió a Linsday Lohan para interpretar a Regina George , sin embargo, por su carácter hosco y voluble, la actriz prefirió interpretar a Cady Heron ya que no quería que la audiencia la relacionara con Regina.

eligió a para interpretar a , sin embargo, por su carácter hosco y voluble, la actriz prefirió interpretar a ya que no quería que la audiencia la relacionara con Regina. El 3 de octubre es día de Chicas pesadas debido a que en una escena Aaron Samuels le pregunta a Cady Heron qué día es y ella contesta 3 de octubre, por ello los fans de la película siguen vistiendo de rosa a 19 años de su estreno.

3 de octubre, día de chicas pesadas Netflix