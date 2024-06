Daniela Vélez: La futbolista y empresaria nos da hacks para triunfar

“Soy una mujer apasionada, amorosa y amante de vivir la vida con plenitud” Con estas palabras, Daniela Vélez nos invita a conocer su historia.

Con raíces en Antioquia, Colombia, Daniela no es solo una empresaria exitosa, sino también una ingeniera, futbolista, influencer y coach espiritual.

“Son tres facetas de mi vida que disfruto al 100% y las llevo a cabo con mucho amor. Encontré el equilibro entre ellas con disciplina, perseverancia y constancia. Resalto mucho la disciplina porque de no tenerla, no sería fácil; todos los días voy al gym, regreso a casa y medito durante una hora. Es mi espacio seguro, es tiempo de calidad conmigo, donde me preparo para recibir el día a día y decirme a mí misma: ‘Yo puedo con todo, vamos a conquistar el mundo de la mano de Dios’. Tomo clases extra de física, química, biología e inglés”, nos cuenta Daniela en entrevista.

Pasos firmes

Desde sus primeros años en la universidad, Daniela se aventuró en la industria alimenticia con una empresa de productos naturales. Aunque tuvo éxito, decidió venderla para concentrarse en su carrera y en la creación de su club de futbol femenino: Las Diez.

Hoy, como empresaria en el sector de fertilizantes orgánicos y minería, aplica sus estudios en recursos humanos e ingeniería ambiental, mientras se mantiene fiel a sus valores y creencias. Equilibrar sus múltiples roles no ha sido fácil, pero Daniela lo logra con disciplina y perseverancia. Su rutina incluye ejercicio diario, meditación y clases extra, lo que le permite mantener una vida balanceada y productiva.

Éxito en cada faceta de su vida

Daniela ha desafiado las expectativas y ha demostrado que, con una mentalidad positiva y gran esfuerzo, se pueden alcanzar los sueños.

“Estoy ahora en el lugar que estoy por ser una mujer creyente de Dios y de mis propios ideales, los cuales trazo con amor y creyendo firmemente en mí, en mis capacidades y sin pasar sobre mis valores, dignidad o alguien más”.

Su receta para el éxito es clara: ser disciplinada, constante, amorosa y dedicada.

“Mi consejo en la vida profesional –y aplica para el día a día– es escuchar tu corazón, creer en tus capacidades, no desistir, pero también saber cuándo soltar y hacerlo a tiempo; por último, y el más importante: enfocar tu energía en una o dos cosas máximo al mismo tiempo para que no haya fugas energéticas, dudas o miedos” recomienda.

Rompiendo paradigmas

En su club de futbol: Las Diez, Daniela busca revolucionar el futbol femenino y transformar vidas a través del deporte.

“Es un proyecto hermoso, lleno de amor y una de las mejores decisiones de mi vida. Participé en diferentes equipos de marketing en Medellín y no me sentía llena, plena o identificada allí. No me gustaba el trato de sus propietarios, para mí no son negociables mi tranquilidad y paz, por eso decidí salir de dichos equipos, porque además sí me gustaba competir, jugar torneos y, en definitiva, vivir el futbol desde la cancha. Por eso, junto a mis socias, decidí crear algo diferente: elegimos revolucionar el mercado del futbol y cambiar la imagen que teníamos sobre experiencias negativas y trabajar en el SER para ESTAR, y crear un equipo sólido, constante y competitivo. Así van dos años de tener la corporación y el foco es crear la escuela de iniciación y revolucionar en el futbol femenino”, enfatiza.

Buscar lograr alianzas positivas para transformar a través del futbol y llevar a sus jugadoras a intercambios deportivos alrededor del mundo son otras de sus metas, por lo que ahora les espera Italia en septiembre y Bahamas en diciembre.

Con estos torneos internacionales en su horizonte, Las Diez está listo para hacer historia.