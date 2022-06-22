7 claves para dejar de sabotear tus objetivos de verano

Se acerca el verano y con él la motivación de retomar o crear un hábito saludable, hacer ejercicio, comer mejor, practicar un deporte nuevo, emprender en un proyecto o tener un mejor estilo y calidad de vida.

¡Bendita vitamina D! Pero no todo es miel sobre hojuelas cuando se trata de crear un hábito saludable. Al plantearte nuevos objetivos y no ver resultados inmediatamente o hacer una rutina extrema, hace que la motivación se pierda, no encuentres algo sostenible y no llegues a tus objetivos.

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Denisse Pérez, mastercoach y fundadora de Phit con más de 20 años de experiencia en la industria fitness, ha encontrado un método infalible que ha ayudado a miles de personas a lograr alcanzar sus objetivos para no depender únicamente de la motivación, sino de la voluntad del cambio entrenando la mente y el cuerpo para lograr nuevos hábitos.

Los hábitos son los pensamientos que tienes y las acciones que haces todos los días de manera repetitiva, incluso inconsciente, formando una cadena de consecuencias que nos acerca o aleja de la vida que queremos tener.

Si has trabajado en tu bienestar espiritual y emocional, lo anterior te sonará conocido pero de saberlo a ejecutarlo hay todo un reto por cumplir, es por esto que Denisse compartió con Cosmo el método de las 7 llaves para lograr un nuevo hábito:

1. Define tu para qué

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Debes de encontrar un objetivo profundo, interiorizar y conectar contigo mismo desde el amor propio, ya que esto será tu guía interna, por ejemplo: para qué quieres hacer ese proyecto que tanto te ilusiona, o para qué quieres empezar a hacer ejercicio.

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2. Simplifica empezando por un hábito a la vez, una acción a la vez

Empieza por el hábito más importante, porque empezar con varios puede ser que te abrume, pero enfocarte en uno te dará dirección y ya que logres uno te será más fácil lograr los demás. No tienes que ser extremista sino constante, puedes comenzar con 20 minutos de ejercicio diario.

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3. Comienza con lo que tengas y con lo que puedas

A veces ir al gym puede ser muy costoso, o que no tengas tiempo, que no sepas por dónde empezar o te dé pena que te vean como primeriza. Si este es tu caso, busca alternativas en tu celular, encontrarás opciones desde YouTube, hasta propuestas personalizadas como Phit.

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Todas estas coinciden en que puedes hacerlas desde casa, a tu tiempo, a tu ritmo, a tu nivel y ya sea gratuito o a muy bajo costo. Solo asegúrate siempre de ser guiado por profesionales.

4. Identifica

¿Qué son esos obstáculos o fricciones que en el pasado no te dejaron lograr tus objetivos? Ya sea el tiempo, no saber por dónde empezar, el dinero, te aburrías, falta de conocimiento. Identifícalos para saber cómo vas a lograr superarlos esta vez, recuerda que es inútil querer ver resultados diferentes si siempre haces lo mismo, así que la única forma de crear un hábito es siendo consciente de tus acciones y perseverar, por supuesto.

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5. Elabora un plan

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¿Qué vas a hacer en la semana? Si no tenías tiempo para ir al gym, pagar un entrenador personal o te aburrías, nuevamente Phit puede ser una gran herramienta, ya que puedes personalizar un plan de la mano de los expertos con más 1600 ejercicios diferentes. ?

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6. Engaña a tu cerebro

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Prepara tu ropa desde un día antes para que cuando te levantes ya la tengas lista y no lo pienses demasiado, o hazte de comer los domingos para que ya tengas comida toda la semana y no comas lo primero que se te ponga enfrente.

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7. Prémiate

Para crear una correlación positiva y que te haga sentir bien, al terminar de hacer ejercicio obtén una recompensa, ya sea darte un baño largo escuchando tu música favorita o algo que te haga sentir bien. Elige lo que más te funcione.

El cuerpo y la mente son tus instrumentos

Ellos te van a llevar en esta vida a lograr crear un hábito (o todos los que quieras) y lograr tus objetivos; por esto es importante el autoconocimiento y el autocuidado, el escuchar a tu cuerpo y tu mente para no llevarlo al extremo, sino encontrar cómo disfrutar el camino con paciencia y perseverancia. Busca algo que sea sostenible para lograr el objetivo de tener un hábito permanente. Verás que con el tiempo tendrás mayor autoconfianza para emprender nuevos proyectos que siempre habías querido hacer.

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