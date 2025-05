Diana Flores y su compromiso con inspirar a nuevas generaciones

Diana Flores no solo es una de las figuras más importantes del flag football a nivel mundial, también se ha convertido en una fuente de inspiración para miles de chicas que sueñan con destacar en el deporte.

Durante el UA NEXT CAMP de Under Armour, la atleta mexicana compartió su visión sobre el crecimiento del flag, su compromiso como embajadora global de la NFL y cómo mantenerse enfocada cuando los retos personales y profesionales se cruzan. Un evento lleno de energía, pasión y mensajes poderosos que reafirman por qué el deporte también puede ser un espacio de empoderamiento femenino.

¿Cómo ha sido para ti ser una pieza clave en el crecimiento del flag football en México y el mundo?

“Creo que este deporte ha crecido de una manera impresionante en los últimos que te digo, 10 años, cinco específicamente. Vivimos un cambio brutal después de 2022 cuando la selección mexicana ganamos medalla de oro. Creo que llegamos no solo a poner nuevos estándares a nivel mundial de esta disciplina, sino a regresar ese sueño a nuestras generaciones de que los sueños se hacen realidad, de que todo es posible si trabajamos en equipo, si nos enfocamos y ponemos una meta en común.”

Durante el campamento, más de 130 jóvenes atletas de entre 15 y 19 años participaron en entrenamientos intensivos diseñados para perfeccionar sus habilidades en flag football. Flores lideró la jornada como mentora, enfatizando la importancia de la conexión emocional y el trabajo en equipo.

El evento también contó con la participación de entrenadores de talla internacional, quienes guiaron a las jóvenes en ejercicios prácticos y simulaciones de juego. Flores destacó la importancia de encontrar fuerza y valor en momentos difíciles.

“Es complicado porque al final del día, aunque es la bendición más grande que tengo, poder aportar al deporte que amo dentro y fuera del campo. También es una responsabilidad muy grande, no solo por hacer todos estos esfuerzos y trabajos fuera de las canchas para impulsar el deporte en nuestro país, en el mundo, sino también al final del día tener mi carrera deportiva y seguir cumpliendo mis sueños como atleta y seguir siendo mejor cada día, y seguir representando mi país de la mejor manera, ha sido un reto, pero creo que justo estos momentos son los que llenan de energía”.

En cuanto a los hábitos que la han mantenido enfocada y resiliente, Flores compartió:

“Tengo una frase muy mía que me acompaña desde hace mucho tiempo, es ‘para tener éxito no hay que perder el enfoque’. En cualquier cosa que hago creo que trato de tener este enfoque en el centro del porqué hago lo que hago. La razón por la que me levanto todos los días a entrenar o entrenar cuando no quiero, cuando estoy cansada, hacer cada uno de los proyectos realidad fuera de la cancha también, es no perder el enfoque de que siempre hay un objetivo más grande, más grande que yo misma, es el construir un futuro brillante y bueno, yo creo que es la mentalidad que me sigue llevando adelante para ser mejor y continuar formando parte de todo esto”.

Mirando hacia el futuro, Flores expresó sus sueños para las próximas generaciones:

“Sueño que las siguientes generaciones hagan realidad lo inimaginable. Lo que tal vez hoy no podemos imaginar, lo que hoy no podemos concebir. Porque esto es un deporte que apenas empieza. Sueño con que estas generaciones y las que siguen no tengan que poner de lado su pasión y que puedan perseguir sus metas a través de lo que aman. Que este deporte siga abriendo más oportunidades para hacer una vida en ser profesionales en flag football, para poder completar una carrera profesional. Que llegue el momento en donde las siguientes generaciones sobrepasen todo lo que hoy podemos conseguir como posible”.

El UA NEXT CAMP con Diana Flores continúa consolidándose como una plataforma clave para inspirar y preparar a las futuras representantes del flag football rumbo a Juegos Olímpicos de Verano en Los Ángeles 2028.