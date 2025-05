Danny Alfaro en su mejor momento

Danny Alfaro se ha convertido en una voz poderosa para miles de seguidoras que encuentran en ella inspiración, autenticidad y un mensaje claro: el amor propio no es negociable. Platicamos con ella y nos compartío cómo ha sido su proceso de transformación, qué la inspira todos los días y por qué hoy se siente más fuerte y centrada que nunca.

¿Cómo definirías a la Dani de hoy?

Segura de sí misma, empoderada, empática, más relajada, con carácter, estándares y muy centrada. Sé lo que quiero, y me encanta estar en este momento de mi vida.

¿Qué te inspira a crear contenido todos los días? ¿Cómo eliges los temas que compartes con tu audiencia?

Mi inspiración viene totalmente de cómo me siento. Para mí es esencial estar bien y sentirme activa; eso es lo que me gusta transmitir. Siempre procuro que mi contenido sea genuino, fiel a mí misma. Me inspiro en mis emociones, pero también en las tendencias. Además, mis seguidoras son una gran fuente de ideas. Estoy en contacto constante con ellas, leo sus mensajes y comentarios; eso me da mucha claridad sobre lo que quieren ver.

¿Cuál ha sido el momento más transformador en tu camino hacia aceptarte tal y como eres?

Definitivamente el año pasado. Fue como un despertar. Tenía muy claro en mi vision board que quería conectar más conmigo misma, con Dios, con mi espiritualidad… Quería ser una persona centrada y amarme muchísimo. Empecé terapia, cumplí 25 (que dicen es cuando se termina de desarrollar el lóbulo frontal, jaja) y sentí un cambio radical. Hoy me siento más confiada, audaz y auténtica. Como si pudiera comerme el mundo.

Eres una figura muy influyente en redes. ¿Qué significa para ti esa responsabilidad en un mundo tan cambiante y exigente, sobre todo para las mujeres?

Siento que primero tengo que estar bien yo, para poder proyectar algo positivo. No puedo compartir algo que no practico. Las redes cambian todo el tiempo, igual que uno. Yo no soy la misma de hace tres años, y eso es algo bueno. Me gusta que mi comunidad vea cómo he ido creciendo, madurando, y trato de ser muy transparente con ellos. Para mí, esa es mi mayor responsabilidad: compartir lo que he aprendido y mostrarles que sí, también la riego, pero aprendo y sigo adelante.

En un día difícil, ¿cómo te reconectas contigo misma?

Hago un reset total. Me levanto temprano, salgo a caminar, me tomo un matcha y despejo mi mente. Eso me ayuda a empezar bien el día. Luego organizo mis pendientes para tener claridad mental, y me consiento. Puede ser ir a comer a algún lugar nuevo o quedarme en casa haciendo skincare. Lo importante es darme lo que necesito en ese momento.

¿Cuál ha sido el mensaje más poderoso que te han transmitido tus seguidoras?

Que tengo que tener mucho estómago para estar en redes sociales. Es un trabajo privilegiado, sí, pero también muy demandante emocionalmente. A veces, un solo comentario negativo puede doler mucho. Pero ellas siempre están ahí para recordarme que me enfoque en lo bueno. Me aferro a eso, a los buenos comentarios, al apoyo incondicional.

Y hablando de esto, ¿cómo cuidas tu salud mental frente a la exposición constante y los haters?

He aprendido a desapegarme. Ese ha sido mi mayor logro. Desapegarme de lo bueno y lo malo, porque un día te aman y otro día no. Y está bien. Todos los trabajos tienen cosas buenas y malas. Y cuando algo de verdad me pesa, hablo con mi psicóloga. Es mi espacio seguro para desahogarme y resetearme.

Si pudieras mandarle una carta a la Dani de hace 10 años, ¿qué le dirías?

Le diría que es una chingona. Que va a vivir cosas increíbles y también pasar por obstáculos muy duros, pero que sí logra convertirse en la versión que tanto soñó. Ay, me dan ganas de llorar. No tiene idea de todo lo que le espera.

¿Qué rol juega la moda y el estilo en tu vida y en lo que compartes?

Es mi forma de expresarme. Si me siento empoderada, o si quiero que nadie me voltee a ver, o si me siento muy femenina y alegre… Todo eso lo transmito con la ropa. Es como inventar un nuevo personaje cada día. Es una herramienta de expresión muy poderosa para mí.

¿Cómo defines el éxito y qué papel juega el amor propio en esa definición?

Para mí, el éxito es estar satisfecha con tu presente, con lo que eres y con lo que tienes ahora. Claro que hay metas, y alcanzarlas se siente increíble, pero siempre habrá nuevas. Lo que importa es disfrutar el ahora, porque nadie sabe su fecha de caducidad. El amor propio es la base de todo. Si no te amas, nada de lo demás hace sentido.

¿Qué crees que hace diferente a tu contenido en redes?

Ser yo misma. Siempre. Me guío por lo que mi comunidad quiere ver y por lo que está en tendencia, pero mi contenido siempre lleva mi sello. Soy muy visual y creativa, me gusta imaginar historias mientras me maquillo o planeo una publicación. Ser auténtica es mi mayor diferencial. No hay nadie como tú en el mundo, y eso es lo más poderoso.

Y por último, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a nuestras lectoras de Cosmo?

Luchen por sus sueños. Nada es imposible. Todos creamos nuestra propia realidad. Ignoren los malos comentarios y sean muy fieles a ustedes mismas. Trabajen en su amor propio, que al final del día, es lo más importante.