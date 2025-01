¿Cómo distinguir si solo le gustas o te ama?

Cuando estás saliendo con alguien, es muy común sentir que no sabemos realmente a dónde va dirigida la “relación” si es que la podemos llamar así. Esas largas horas que pasas en la noche, dándole vueltas a la eterna duda de si es una atracción pasajera o algo más profundo. Nos encantaría decirte que hay una fórmula universal para distinguir si solo le gustas o hay amor, pero la realidad es que no. Pero eso no significa que no vayamos a intentar ayudarte a aclarar este eterno tormento.

Se interesa por ti más allá de lo superficial

Si solo le gustas, desafortunadamente su atención probablemente se va a enfocar en lo superficial. Cosas como tu apariencia, si sabes “divertirte” incluso llegan a hacer propuesta de solo encuentros casuales. Lo cual no está mal, pero si no es lo que buscas, claramente no es ahí. Pero si el amor empieza a surgir, querrá conocerte de verdad. Se interesará por tus sueños, miedos, metas y todo aquello que te hace ser tú.

Sus acciones hablan más que sus palabras

Es fácil decir “me importas”, pero las acciones son lo que marcan la diferencia. Si te ama, hará cosas que demuestren su compromiso, como estará a tu lado cuando lo necesites, buscará apoyarte y hará un esfuerzo por ser parte de tu vida.

Se preocupa por cómo te sientes

El amor es sinónimo de cuidar del otro, incluso en los momentos difíciles. Si realmente te ama, no solo querrá verte feliz, también se preocupa por cómo te sientes en los momentos complicados. Si solo le gustas, es probable que le de mil y un vueltas a las pláticas más emocionales y profundas.

Habla de un “nosotros”

Cuando alguien te ama, te incluye en su vida y en sus planes futuros. Puede ser algo tan simple como organizar un viaje juntos o algo más serio como hablar de metas a largo plazo. Si solo le gustas, probablemente hable de planes o ideas que tiene a futuro pero sin considerarte como parte de ellas.

Sabemos que distinguir entre “gustar” y “amar” puede ser (muy) complicado, pero si comienzas a fijarte en estos pequeños detalles, puede que tengas más claridad de cómo se interesa por ti y si está dispuesto a comprometerse. Lo más importante es que no pierdas de vista que mereces a alguien que valore quién eres, te acepta sin condiciones y te haga sentir amada de verdad.