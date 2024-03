Mito o realidad: ¿Tu perro puede olfatear tu estado de ánimo?

Así es, tu perro sabe cuál es tu estado de ánimo y siempre está dispuesto a hacerte sentir mejor

No es un mito, nuestros mejores amigos son quienes mejor nos conocen y están dispuestos a llenarnos de lengüetazos y dejarnos pelitos en la ropa para animarnos cuando hemos tenido un día difícil.

Al menos así lo concluyó un estudio reciente realizado por Clara Wilson, investigadora emérita de la Queen’s University de Belfast en Irlanda del Norte (Reino Unido), quien realizó una serie de experimentos con 4 perros y 36 personas que comprueba cómo es que nuestros mejores amigos, los perros, pueden detectar nuestro estado de ánimo sin recibir estímulos auditivos o visuales que les indiquen cómo nos encontramos anímicamente.

Realidad: los perros pueden olfatear tu estado de ánimo

El estudio realizado en 2022 por Clara Wilson y su equipo constó en poner a prueba a un grupo de 36 personas con un ejercicio matemático de difícil resolución para lo cual se recogieron muestras de sudor y saliva antes y después de dicha prueba.

Cabe destacar que solamente se utilizaron las pruebas donde los signos vitales posteriores al examen matemático presentaron una alteración anormal ocasionada por el estrés, mientras que las pruebas con signos vitales dentro de parámetros normales fueron utilizadas como testigo de la respuesta de los perros ante el estrés de los humanos, dichas pruebas fueron tomadas con cuatro minutos de diferencia.

Realidad: los perros pueden olfatear tu estado de ánimo Getty images

Sorpresivamente, todos los perros fueron capaces de reaccionar activamente ante las pruebas de sudor y saliva que presentaron una alteración por estrés después del examen matemático.

Los resultados demuestran que nosotros, como humanos, producimos olores diferentes a través de nuestro sudor y aliento cuando estamos estresados y los perros pueden distinguir entre nuestro olor cuando estamos estresados y nuestro olor cuando estamos relajados, incluso si se trata de alguien a quien no conocen Clara Wilson, investigadora emérita

Los resultados del estudio Dogs can discriminate between human baseline and psychological stress condition odours nos llevan a concluir que los perros son sensibles a los olores que producimos los humanos en situaciones de angustia, estrés, tristeza y agobio aún sin que haya un lazo emocional de por medio, por lo que es realidad: tu perro sabe mejor que nadie cuando has tenido un día difícil.