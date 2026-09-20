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Amor y Sexo

¿Tu útero influye en quién te enamoras? La teoría detrás de tus patrones de pareja

Tu mente puede tardar meses en reconocer que alguien no es para ti, pero tu útero puede sentirlo mucho antes y enviarte señales.

Septiembre 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
Así es como tu útero te dice que esa persona no es la indicada

Así es como tu útero te dice que esa persona no es la indicada

Getty Images

Cuando estamos enamoradas, nuestra mente y corazón suelen justificar las red flags porque nuestro corazón está completamente ilusionado, e incluso nuestras amigas nos alientan a “darle una oportunidad”; sin embargo, nuestro útero percibe lo que no queremos aceptar.

El útero puede identificar cuando esa persona no es buena para nosotras desde el primer encuentro, y aunque no lo dice con palabras, lo hace a través de sensaciones que son difíciles de ignorar.

Así es como tu útero te dice que esa persona no es la indicada

Algunas corrientes espirituales sostienen que el útero puede actuar como una especie de “memoria emocional”, asociada con experiencias de maternidad, sexualidad y vínculos afectivos, y desde esta perspectiva, podríamos sentirnos atraídas por relaciones que reproducen dinámicas emocionales que nos resultan familiares, lo que nos lleva a repetir patrones.

Sin embargo, el útero también nos envía señales de que no estamos con la persona correcta, aunque muchas veces las ignoramos o normalizamos los síntomas.

Tu pelvis se cierra cuando está cerca: No hay apertura ni deseo de conexión física, tu cuerpo literalmente se contrae en su presencia.

Sientes alivio cuando se va: Respiras más tranquila, tu cuerpo se relaja y tu energía vuelve.

El olfato juega un papel primordial en la sexualidad de las mujeres.png

Así es como tu útero te dice que esa persona no es la indicada

Getty images

Tu útero se siente vacío o pesado con esa persona: No hay vitalidad, en su lugar hay una sensación de peso, de vacío, de algo apagado en tu centro.

Tu sistema nervioso se activa constantemente: Experimentas ansiedad, hipervigilancia, tensión, es como si tu cuerpo no se sintiera seguro aunque esa persona no te haya hecho nada “malo”.

No puedes relajarte en la intimidad: Durante el sexo o en momentos de cercanía… tu cuerpo está en alerta, no en presencia.

Sientes que te apagas cuando estás con esa persona: Tu vitalidad baja, tu creatividad desaparece y tu energía se drena. Y no sabes por qué, pero te sientes menos viva.

¿Por qué deberías escuchar a tu útero?

Tu cuerpo puede percibir la incoherencia antes de que tu mente la identifique, la falta de seguridad antes de que tu corazón pueda nombrarla, y cuando algo no te hace sentir bien, puede tensarse, cerrarse o ponerse a la defensiva.

Esto no se debe necesariamente porque tengas miedo al amor, sino porque ese vínculo está generando una respuesta de alerta en ti, aprender a escuchar tu cuerpo no es paranoia: es desarrollar mayor conciencia de tus propias señales.

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