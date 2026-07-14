Tal vez te parezca un detalle sin importancia, pero expertos en psicologías y relaciones de pareja, coinciden en que el hecho de que tu pareja camine delante de ti de forma constante, no tiene que ver con que camine más rápido que tú, sino con dinámicas de la relación que no debes pasar por alto.

No se trata de que este comportamiento sea directamente tomado como una red flag, pero sí puede ser una señal de que pueden surgir problemas en el futuro a medio o largo plazo, ¿pero qué se debe y qué es lo que significa?

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¿Qué significa si tu pareja siempre camina delante de ti?

Según expertos en lenguaje corporal, caminar uno junto al otro refleja sincronía, compañerismo y consideración mutua dentro de la relación, pero cuando uno camina delante del otro de forma constante y repetitiva, podría tener varios significados, y algunos de ellos se consideran red flags.

Falta de atención

En algunos casos, la persona simplemente está concentrada en su destino y no se percata de que su pareja se quedó atrás, y aunque no necesariamente refleja desinterés, sí puede evidenciar poca conciencia sobre las necesidades del otro.

Desequilibrio en la relación

Si caminar siempre por delante se acompaña de actitudes como decidir sin consultar o ignorar a la pareja, podría ser una señal de una relación con un desequilibrio de poder, dentro de la dinámica de pareja.

Estrés o llevar una vida demasiado acelerada

También puede deberse a factores completamente externos como el estrés, la ansiedad o la costumbre de caminar rápido, los que pueden hacer que una persona avance sin darse cuenta de que dejó atrás a quien la acompaña.

¿Tu pareja siempre camina delante de ti? Esto podría revelar sobre su relación según expertos Getty Images

Los expertos señalan que caminar delante de la pareja no significa por sí solo que haya problemas en la relación, pues lo más importante es el contexto y si la persona muestra empatía, espera o adapta su paso para caminar juntos.

Sin embargo, si este comportamiento te genera incomodidad, los expertos recomiendan hablarlo de manera abierta y sin reproches, pues en muchas ocasiones, quien suele caminar más rápido ni siquiera es consciente de que lo hace.