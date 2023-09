¿Tu pareja es fría o desinteresada? Así es como puedes detectarlo

¿Tu pareja no te demuestra sus emociones? Puede ser que estés frente a una persona fría o bien, al lado de una desinteresada

En ocasiones, la frialdad suele ser confundida con el desinterés, pero es importante aclarar que se trata de conceptos completamente distintos. Cuando una persona no demuestra sus sentimientos en una relación sentimental, se le señala de tener un “corazón frío” y de no ser empática con su pareja, pues presenta dificultad para expresar sus emociones por los demás. Sin embargo, esto no siempre quiere decir que seas indiferente para esa persona; aquí te decimos las principales diferencias entre una persona fría y una desinteresada.

¿Tu pareja es fría o desinteresada? Estas son las tres principales diferencias

¿Qué caracteriza a una persona fría?

Que una persona sea “seca” o “fría” a nivel emocional, no quiere decir que no tenga sentimientos por ti. Si bien se le complicará decirte palabras bonitas, presentará actos de amor que evidencían el afecto que te tiene Quizá no te diga “te amo” con frecuencia, pero te demostrará su amor a través de las siguientes acciones:



Te dedica tiempo de calidad

Te aconseja

Te escucha

Te ayuda a ser mejor persona

Valora tu compañía

Le apasionan tus más grandes sueños

Recuerda las fechas importantes

Te toma en cuenta para todo

Eres su prioridad

Hay confianza en su relación

¿Qué caracteriza a una persona desinteresada?

Además de ser fría, una persona desinteresada no presenta entusiasmo ni interés por su pareja. Tu compañía no le es imprescindible y evita en la medida de lo posible estar a tu lado. Hay señales inequívocas para detectar si tu pareja ha perdido el interés en la relación.



No te invita a sus planes

Si tú no le escribes, no te escribe

Sólo habla de sí mism@

Es egoísta

Únicamente se preocupa por su bienestar

No recuerda las fechas importantes, como tu cumpleaños o su aniversario

No le interesa el tiempo en pareja

El contacto físico es casi nulo



Toma nota, pues la frialdad y el desinterés pueden ser fácilmente confundidos.