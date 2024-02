La ciencia te explica cómo conquistar poco a poco a un hombre complicado, ¡toma nota!

De acuerdo a la psicología, existen cuatro teorías que explican por qué se da la atracción física entre dos personas:



La teoría de la correspondencia

La teoría de la similitud familiar

La teoría de la admiración

La teoría de la química del amor

Son muchos los factores que influyen en el proceso de enamoramiento, pero para conquistar a un hombre difícil se requiere más que de estas teorías. Toma nota de los trucos psicológicos que no fallan a la hora de conquistar a una persona complicada.

Trucos psicológicos que debes probar para enamorar a un hombre difícil

Sé misteriosa

No reveles absolutamente todo sobre tu personalidad desde un inicio. Mantén el misterio y deja que sienta curiosidad sobre tu vida, tus gustos y tu forma de ser. No tomes la iniciativa por completo, pero tampoco finjas completo desinterés. Sé poco evidente y esa persona sentirá la necesidad de saber más sobre ti.



Sé discreta en redes sociales

Es normal que quieras que esa persona sepa todo sobre tu vida, por lo que tiendes a publicar cada sencilla cosa que haces durante el día en las redes sociales. Quieres dar a saber quiénes son tus amigos, los lugares a los que sales e incluso la música que escuchas, pero esto es un error. Publicar tu vida en exceso te quitará el misterio; mientras menos sepa de ti, más ganas tendrá de conocerte.

Hazte la difícil

De acuerdo a investigaciones, las personas que se hacen del rogar resultan ser más atractivas que aquellas que toman la iniciativa o no dudan en aceptar una cita a la primera. Fue gracias a un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships que se dio a conocer que se genera cierto grado de incertidumbre cuando se desconoce si la atracción entre dos personas es recíproca; visualizar a quien te gusta como un “imposible” aumenta automáticamente tu sex appeal. Es mucho más probable que el deseo por un individuo aumente cuando se requiere esfuerzo de por medio para conquistarlo.



Sé paciente

Un grupo de científicos de diversas universdades del Reino Unido determinó que toma 8,2 segundos para enamorarnos a primera vista, pero que la paciencia es clave cuando se trata de conquistar a una persona difícil. Si quieres que las cosas prosperen, ten calma y no presiones las cosas, deja que las cosas fluyan de forma natural.

Sé vulnerable

Muéstrate vulnerable, de esta forma estarás invitando a la persona deseada a hacer lo mismo contigo. Con esta acción promueves que haya complicidad, confianza y conexión emocional entre ambos. No compartes tus intimidades en la primera cita, pero tampoco temas ser transparente con ciertas temas, de esta forma generarán una atmósfera llena de confianza y empatía.



Sé auténtica

No cambies por querer agradar o parecer “perfecta”. Sé genuina y natural, a los hombres les encantan las mujeres auténticas que se muestren tal y como son.