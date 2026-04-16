Top 7 acciones “nasty” que los hombres encuentran hot.

A veces ser la “niña buena” en la habitación es el error más grande de tu vida sexual. Ellos aman a la mujer empoderada que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de ensuciarse un poco metafóricamente... o no. La intimidad es el lugar ideal para explorar esas fantasías que te hacen sonrojar, pero que elevan la temperatura a niveles únicos. Hoy vamos a perder la vergüenza y a enlistar esos movimientos “nasty” que lo dejarán pidiendo más.

1. Tomar la iniciativa agresivamente: No esperes a que él empiece. Empujarlo a la cama o quitarle la corbata con autoridad comunica seguridad absoluta, y eso es un afrodisíaco instantáneo.

2. El dirty talk sin filtros: Decir exactamente lo que quieres que te haga, o lo que le vas a hacer, activa el cerebro erótico. No tiene que ser un poema, solo tiene que ser real.

3. Escupirles: Ya sea durante el sexo oral o como un gesto de “marcar territorio” sobre su cuerpo, el acto de escupir rompe con las normas de pulcritud social. Para muchos hombres, este gesto simboliza una entrega total y una falta de tabúes que encuentran increíblemente excitante y primitiva.

4. Uso de juguetes frente a él: Ver cómo te das placer a ti misma es una de las fantasías masculinas más recurrentes. Le quita la presión de “actuar” y lo convierte en un espectador privilegiado.

Ellos aman a la mujer empoderada que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de ensuciarse un poco metafóricamente... o no. Getty Images

5. Morder y arañar levemente: La ciencia del dolor-placer explica que las mordidas suaves liberan endorfinas que intensifican la sensación táctil.

6. Guiarlo con tus manos: No dejes que adivine. Tómalo y muéstrale exactamente dónde y cómo te gusta. Esa “instrucción” es increíblemente sexy para ellos.

7. Gemir fuerte: Olvida la timidez; el sonido es uno de los estimulantes más potentes para el cerebro masculino. Según la psicología erótica, los gemidos fuertes funcionan como una “recompensa auditiva” que les confirma que están haciendo un buen trabajo.

Tip Cosmo

La comunicación es la base de todo lo “nasty”. Asegúrate de que ambos estén en la misma sintonía de consentimiento para que el juego pase de lo caliente a lo inolvidable sin contratiempos. No te limites por tabúes antiguos y aduéñate de tu sexualidad con orgullo.