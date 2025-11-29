Suscríbete
Amor y Sexo

Top 5 de las fantasías más comunes entre mujeres —que nadie acepta en voz alta

Estas son las fantasías que muchas mujeres comparten en secreto y las razones emocionales y sociales que hacen difícil expresarlas abiertamente

Noviembre 28, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Love-struck woman, man in 'thought bubble' (Digital Composite)

Getty Images

Las fantasías sexuales forman parte natural del deseo, sin embargo, cuando hablamos de mujeres, el tema sigue atrapado entre tabúes, expectativas sociales y silencios heredados. No porque las fantasías sean más intensas o más complejas, sino porque culturalmente se nos ha enseñado a controlar su imaginación, a justificarse o a sentirse observadas incluso en lo que nadie ve.

Lo curioso es que, cuando se abren conversaciones de verdad, muchas descubren que sus fantasías no solo son comunes, sino profundamente humanas. Y aun así, pocas lo dicen en voz alta. No por vergüenza, sino por miedo a ser juzgadas o malinterpretadas.

Esta es una mirada honesta a lo que más se repite entre las fantasías de las mujeres y los motivos por los que cuesta tanto admitirlo.

Fantasía de conexión emocional intensa

Es una de las más frecuentes: imaginar encuentros donde la seguridad, la atención y la intimidad emocional están tan presentes como el placer físico. Esta fantasía nace del deseo de sentirse vista y deseada al mismo tiempo, sin tener que pedirlo.
Por qué no se admite: Porque existe la creencia equivocada de que las fantasías femeninas deben ser sexuales antes que emocionales.

Fantasía de dominación suave o control compartido

No se trata de violencia ni de extremos, sino de juegos de poder consensuados donde la mujer puede decidir cuándo ceder y cuándo tomar el control. Es una forma de liberar tensión emocional y de explorar fuerza interna desde un espacio seguro.
Por qué no se admite: Porque aún existe miedo a que se interprete como sumisión o deseo de control absoluto, cuando en realidad se trata de dinámica y confianza.

Las mujeres con olfato más agudo tienen orgasmos más intensos, según estudio.png

Las fantasías de las mujeres que muy pocas se atreven a decir

Getty images

Fantasía de ser deseada intensamente

No es vanidad: es validación sensorial. A muchas mujeres les excita imaginar un escenario donde alguien más expresa deseo abierto, explícito y claro por ellas. Es una forma de romper con la contención cotidiana y permitir que la atención esté completamente dirigida hacia su cuerpo y sus sensaciones.
Por qué no se admite: Porque socialmente se les enseña a no “pedir demasiado” o a no parecer egocéntricas.

Fantasía de intimidad libre de responsabilidad

Para muchas, la fantasía no gira en torno a la acción sexual, sino a la ausencia de carga mental: no tener que pensar en tiempos, desempeño, expectativas o emociones de la otra persona. Es un descanso emocional disfrazado de erotismo.
Por qué no se admite: Porque pocas quieren aceptar que, incluso en su vida sexual, están cansadas.

por-que-tener-mas-orgasmos-salud-saludable-bienestar-sexo-placer-orgasmo-1.jpg

Las fantasías de las mujeres van entre emocionales y sexuales

Getty images

Fantasía de explorar sin perder el control emocional

No se trata de una situación específica, sino de poder experimentar nuevas sensaciones, nuevas posiciones o nuevos escenarios sin que eso signifique comprometer seguridad o estabilidad emocional. Es curiosidad genuina, no rebeldía.
Por qué no se admite: Porque se teme que experimentar sea interpretado como promiscuidad.

fantasías sexuales deseo sexual fantasías
Eurídice Aiymet Garavito García
