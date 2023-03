Todo lo que tienes que saber sobre la demisexualidad

Existe una nueva orientación sexual llamada demisexualidad, ¡aquí te contamos cuáles son sus características para que puedas identificarla fácilmente!

¿Eres de las mujeres que no le gusta entablar relaciones sexuales con cualquiera?, quizá pertenezcas a la comunidad de personas que se identifican como demisexuales. La demisexualidad es una orientación sexual que surgió hace pocos años en Estados Unidos. Según la Real Academia Española, el significado de “demisexual” es “aquella persona que solo siente atracción sexual por alguien con quién tiene un vínculo emocional”.

Este nuevo término ha causado gran confusión en la sociedad porque se relaciona con la asexualidad, ¡ojo, no son lo mismo ni tampoco son conceptos que se complementen! La demisexualidad solo te permite sentir deseo sexual por alguien cuando ya desarrollaste un sentimiento por esa persona. Es por eso que el sexo casual no está diseñado para quienes forman parte de este concepto, mientras que la asexualidad es simplemente no sentir atracción sexual en ninguna circunstancia.

La ‘asexualidad gris’

Seguramente sabes que el sexo, como todo en la vida, no es completamente blanco ni tampoco negro, por tal motivo decidieron abrir esta categoría para aquellas personas que se encuentran a mitad de camino; o sea, que son capaces de sentir deseo sexual pero bajo condiciones muy limitadas y específicas.

A diferencia de las personas asexuales, las demisexuales sí disfrutan de actividades como la masturbación, la autoexploración y el uso de juguetes, ya que realmente tienen ganas de sentir orgasmos, pero pueden pasar largo tiempo sin contacto sexual con otro ser.

¿Es una orientación heterosexual?

Se piensa que es una corriente sexual diseñada exclusivamente para la gente heterosexual, sin embargo, no es así. Las personas demisexuales se pueden sentir atraídas por cualquier género, no está diseñada para segmentar a una parte de la población.

Desventajas de la demisexualidad

Regularmente los demisexuales, tienen problemas para encontrar pareja porque sus expectativas con muy altas. Además de ser exigentes, su compañero de vida debe cumplir con alguna característica que despierte su deseo sexual, de lo contrario, prefieren estar a solas.

Por otro lado, necesitan más tiempo para poder desarrollar la atracción necesaria para mantener relaciones sexuales satisfactorias, a veces este deseo despierta demasiado tarde y no todos están dispuestos a esperar largo tiempo para tener sexo. Quizá conozcas a alguien que podría pertenecer a esta orientación sexual, recuerda que no lo debes juzgarla, al contrario, hazle sentir tu amor y comprensión.