The Rodeo is Over: ¿Por qué Bella Hadid y su vaquero Adán Bañuelos terminan tras dos años de romance?

Lo que sabemos

Lo que comenzó como un refugio de paz en Texas para Bella —quien se mudó al estado de la estrella solitaria en 2023 para cuidar su salud y alejarse del caos de las pasarelas— ha terminado de forma discreta pero definitiva este enero de 2026. Aunque ninguno de los dos ha lanzado un comunicado oficial (muy fiel a su estilo low-key), medios como Entertainment Tonight y People ya lo dan por hecho.

¿Por qué rompieron? Las razones del adiós

A diferencia de otros dramas de Hollywood, aquí no hubo terceros en discordia ni escándalos virales. Las razones son tan reales como dolorosas:



La distancia y las agendas: Bella ha regresado con todo a la escena de la moda internacional y está a tope con su marca Orebella , mientras que Adán está en plena temporada de rodeo y competencias en Texas. Sus mundos, aunque se cruzaron de forma mágica, empezaron a tirar en direcciones opuestas.

Bella ha regresado con todo a la escena de la moda internacional y está a tope con su marca , mientras que Adán está en plena temporada de rodeo y competencias en Texas. Sus mundos, aunque se cruzaron de forma mágica, empezaron a tirar en direcciones opuestas. Un romance “on-and-off": Algunos insiders sugieren que la relación atravesó periodos de estancamiento y crisis en los últimos meses de 2025, volviéndose un poco intermitente.

Algunos insiders sugieren que la relación atravesó periodos de estancamiento y crisis en los últimos meses de 2025, volviéndose un poco intermitente. Diferentes estilos de vida: Aunque Bella amó la vida en el rancho, su carrera y proyectos creativos la llaman de vuelta a las grandes capitales, mientras que la vida de Adán está profundamente arraigada en la tierra y los caballos.

¿Cómo está Bella?

Fuentes aseguran que la modelo “está procesando la ruptura” de una manera muy madura, enfocándose en su círculo cercano de amigos y en su salud mental, la cual ha sido su prioridad desde que fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme.

Dato curioso: A pesar del truene, se dice que seguirán en contacto por temas de negocios, ya que ambos invirtieron juntos en varios caballos de competencia de alto valor durante su noviazgo. ¡Negocios son negocios!

