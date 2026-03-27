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TEST: ¿Qué tan tóxica es tu relación actual? (Según la psicología)

¿Es amor o es dependencia? Realiza este test basado en psicología clínica para identificar las “red flags” de tu relación antes de que sea tarde.

Marzo 27, 2026 • 
Scarlet Valencia
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¿Qué tan tóxica es tu relación actual? (Según la psicología)

Getty Images

Todas hemos estado ahí: justificando ese mensaje sin contestar o esa “bromita” que en realidad dolió como un dardo. A veces el amor nos pone lentes color de rosa y no vemos que el barco se está hundiendo. No se trata de juzgarte, se trata de que abras los ojos. Como tu mejor amiga que te dice las verdades de frente, te traigo este test para que midas la temperatura de tu relación. ¿Es un refugio o una zona de guerra? Vamos a averiguarlo.

Suma un punto por cada “SÍ” que resuene con tu realidad actual:

1. El “gaslighting” como respuesta default. Cuando intentas hablar de algo que te dolió, ¿él termina convenciéndote de que eres “demasiado sensible” o que “estás loca”? La psicóloga Dra. Robin Stern afirma que si dudas de tu propia percepción de la realidad después de una discusión, estás siendo manipulada.

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2. El silencio prolongado. ¿Se desaparece o deja de hablarte por horas, o días, como castigo cuando se enoja? Según el Dr. John Gottman, este es uno de los predictores más exactos del fracaso de una pareja; es una forma de control que drena tu seguridad.

3. La “cantada” de tus errores. ¿Saca a relucir algo que hiciste hace tres años para justificar un error que él cometió hoy? Si tu relación se siente como un juicio constante donde nunca sales absuelta, el resentimiento está matando la conexión.

4. El aislamiento sutil. ¿Sientes que tienes que “pedir permiso” o prepararte mentalmente para decirle que vas a salir con tus amigas porque sabes que él se va a poner de malas? Si tu mundo se ha hecho más pequeño desde que estás con él, tu autonomía está en riesgo.

5. Migajas de amor. ¿Vives esperando esos momentos de “luna de miel” que ocurren justo después de una pelea horrible? La neurociencia explica que este ciclo crea una adicción química a la reconciliación, manteniéndote atrapada en la carencia.

Resultados del Test:

  • 0-1 puntos: ¡Green flag! Tienen desacuerdos normales, pero el respeto es la base.
  • 2-3 puntos: Ámbar. Hay dinámicas de poder que necesitan terapia o límites claros YA.
  • 4-5 puntos: RED FLAG TOTAL. No es una mala racha, es un patrón destructivo. Es hora de priorizar tu salud mental por encima de la “chispa”.

Todas hemos tenido un “ex tóxico” que nos sirvió de lección. ¿Cuál es la red flag que has estado ignorando por más tiempo?

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