Test: ¿Eres una mujer exigente o tienes rasgos narcisistas? (Psicología real)

Hay una línea muy delgada entre saber que mereces el mundo y creer que el mundo te debe algo solo por existir. En el chat de amigas siempre decimos que somos “reinas con estándares”, pero ¿cuándo el brillo personal se convierte en una sombra para los demás? Con este test basado en perfiles psicológicos, sabrás si eres una mujer con estándares de acero o si tu ego te está jugando una mala pasada.

Instrucciones: Responde A o B según lo que sientas más genuino.

1. Cuando tu pareja olvida un detalle importante (como un aniversario):



A. Te sientes herida, comunicas tu decepción y esperas una reparación del vínculo.

Te sientes herida, comunicas tu decepción y esperas una reparación del vínculo. B. Sientes una furia desproporcionada y planeas cómo hacerlo sentir igual de mal para “equilibrar” el poder.

2. Sobre tu apariencia física y estatus:

A. Inviertes en ti porque te hace sentir segura y cómoda en tu propia piel.

Inviertes en ti porque te hace sentir segura y cómoda en tu propia piel. B. Sientes que tu belleza o estatus te dan derecho a un trato especial y te molesta que no te reconozcan como “superior”.



3. En una conversación con amigas:

A. Escuchas sus problemas y ofreces apoyo, aunque también te guste compartir lo tuyo.

Escuchas sus problemas y ofreces apoyo, aunque también te guste compartir lo tuyo. B. Te aburre hablar de los demás; siempre encuentras la forma de que la plática regrese a tus logros o dramas.

4. Si alguien te hace una crítica constructiva:

A. Lo analizas, te duele un poco, pero intentas mejorar si tienen razón.

Lo analizas, te duele un poco, pero intentas mejorar si tienen razón. B. Lo tomas como un ataque personal directo y descartas a esa persona por “envidiosa” o incapaz de entenderte.

5. Sobre el éxito de los demás:

A. Te motiva ver a otras mujeres triunfar y te hace creer que tú también puedes.

Te motiva ver a otras mujeres triunfar y te hace creer que tú también puedes. B. Sientes una envidia profunda y buscas el defecto en el éxito ajeno para sentirte mejor contigo misma.

6. Tus relaciones de pareja se basan en:

A. Reciprocidad. Ambos dan y reciben por igual.

Reciprocidad. Ambos dan y reciben por igual. B. Admiración. Necesitas que él te idolatre constantemente, pero te cuesta validar sus necesidades.

Resultados y acción profesional

Hay una línea muy delgada entre saber que mereces el mundo y creer que el mundo te debe algo solo por existir. Getty Images

Mayoría A: Estándares de oro ( High maintenance sana). Eres una mujer que conoce su valor. Tu “alto mantenimiento” es en realidad autocuidado. Tienes límites claros y esperas respeto porque tú también lo das. ¡Sigue así, reina!

Eres una mujer que conoce su valor. Tu “alto mantenimiento” es en realidad autocuidado. Tienes límites claros y esperas respeto porque tú también lo das. ¡Sigue así, reina! Mayoría B: Alerta de rasgos narcisistas. Si tus respuestas se inclinaron hacia la B, podrías estar cruzando la línea hacia el narcisismo. Según la Dra. Ramani Durvasula (experta en narcisismo), esto no significa que seas una “villana”, sino que tu sentido de identidad depende demasiado de la validación externa y la falta de empatía.

¿Qué hacer si salió “narcisismo”?

No entres en pánico. Reconocerlo es el primer paso que un narcisista real rara vez da. Busca Terapia Cognitivo-Conductual (TCC). Es la más efectiva para reestructurar la forma en que te vinculas con los demás. ¿A dónde acudir?: En México, puedes contactar a la Asociación Psicoanalítica Mexicana (APM) o buscar especialistas en Trastornos de la Personalidad en plataformas certificadas. Un psicólogo clínico es el único facultado para darte un diagnóstico real, no un test de internet.

Dato Cosmo

El narcisismo no es exceso de amor propio, es la falta de él. Quien se ama de verdad no necesita pisotear a nadie para sentirse grande; tener estándares altos es tu derecho, pero la empatía es lo que te hace humana. Cultiva un amor propio que no necesite audiencia, porque la verdadera reina es la que sabe gobernar su ego antes que a los demás.