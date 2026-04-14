Test: ¿Cuál es tu arquetipo de energía femenina?

Deja de intentar encajar en el molde de la “mujer perfecta” que las redes sociales te venden. Todas tenemos una fuerza interna que nos mueve, pero no todas la usamos igual. Identificar tu arquetipo no es solo un juego de revista, es la clave para dejar de pelear con tu naturaleza y empezar a atraer lo que realmente te corresponde. Haz este test rápido y descubre quién eres realmente detrás de la fachada.



La Reina (La Soberana): Tu prioridad es el orden, el estatus y el liderazgo. Eres visionaria, protectora y exiges respeto sin mover un dedo. Tu sombra: puedes ser percibida como fría o controladora.

Tu prioridad es el orden, el estatus y el liderazgo. Eres visionaria, protectora y exiges respeto sin mover un dedo. Tu sombra: puedes ser percibida como fría o controladora. La Amante (La Sensual): Te mueves por el placer, la creatividad y la conexión. Eres magnética, vives en el cuerpo y disfrutas la belleza en todas sus formas. Tu sombra: te pierdes en las emociones y te cuesta poner límites.

Te mueves por el placer, la creatividad y la conexión. Eres magnética, vives en el cuerpo y disfrutas la belleza en todas sus formas. Tu sombra: te pierdes en las emociones y te cuesta poner límites. La Sabia (La Mística): Buscas la verdad, el conocimiento y la introspección. Eres la que observa, la que sana y la que entiende los hilos invisibles de la vida. Tu sombra: tiendes al aislamiento y a ser demasiado juiciosa.

Todas tenemos una fuerza interna que nos mueve, pero no todas la usamos igual. Freepik

Según el psicólogo Carl Jung, los arquetipos son patrones universales de conducta. Identificar el tuyo te ayuda a entender tu “energía femenina oscura y clara”. La mayoría de nosotras somos una mezcla, pero siempre hay una que lleva el volante. Si eres Reina, necesitas una Amante para no volverte rígida; si eres Sabia, necesitas una Reina para materializar tus ideas.

Tip Cosmo

No te quedes estancada en uno. Puedes invocar a tu “Reina” para una junta de negocios y a tu “Amante” para tu cita del viernes. ¡Esa es la verdadera libertad femenina!