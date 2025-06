¿Te está gustando de verdad o solo la atención que te está dando?

A veces es difícil ponerle nombre a lo que sentimos, sea cual sea la situación, pero en especial cuando se trata del amor. Muchas veces llega a pasar que te emociona que te escriba, te hace reír con sus mensajes, y te derrites cuando te dedica tiempo. Pero tienes esta sensación de duda que te hace preguntarte ¿realmente te gusta o solo estás disfrutando la atención que te da?

A muchísimas nos ha pasado y no es razón para sentirte como una mala persona. Es fácil confundir atención con afecto real, sobre todo si venimos de momentos de soledad, de baja autoestima o simplemente de una racha en la que nadie nos ha tratado con tanto interés. Pero si te tomas un momento para mirar más allá del encanto superficial, puedes descubrir algo más profundo (o no tan profundo como pensabas).

Cómo distinguir afecto real de conexión superficial

El afecto genuino se siente diferente. No se trata solo de cuántas veces te busca, sino de cuánto te interesa él como persona. ¿Te importa lo que sueña, lo que le da miedo, cómo se siente de verdad? ¿O solo te gusta la idea de que alguien te quiera tanto como para estar ahí constantemente?

Una señal común de que estás más “enamorada” de la atención que de la persona es esa ansiedad incómoda cuando no te escribe. No extrañas su risa, su mirada o sus ideas, extrañas el sonido de la notificación. También puede pasar que no tengas muchas ganas de conocer a su familia o sus proyectos de vida, y que lo que más valoras de él es cómo te hace sentir a ti, más que quién es él realmente.

Pero hay que entender algo, no está mal buscar atención, todas queremos sentirnos queridas, deseadas y vistas. El problema es cuando en esa búsqueda por atención, dejas que la otra persona tenga la ilusión de algo más profundo y más adelante se den cuenta de que no hay una base emocional verdadera.

Ahora bien, si sientes curiosidad genuina por su mundo, si te importa cómo se siente cuando tuvo un mal día, si hay confianza para ser vulnerables, y si cada plática los acerca más, ahí podrías estar en presencia de algo más auténtico.

Tómate un momento para estar contigo. Pregúntate si lo extrañas a él o a cómo te hace sentir. ¿Te ves construyendo un futuro a su lado o simplemente estás disfrutando un buen rato? No hay una respuesta única, pero escuchar tus emociones con honestidad es el primer paso para relaciones más conscientes.