Suscríbete
Amor y Sexo

Sexting de fin de semana: Guía para principiantes (y no tanto) para encender la chispa

Te damos las claves para un sexting elegante, seguro y, sobre todo, muy efectivo para este fin de semana

Febrero 27, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujer sentada con celular

Getty Images

El sexting puede ser la herramienta de seducción más poderosa o el momento más incómodo de tu semana. La diferencia no está en qué tan explícita seas, sino en el ritmo.

Guía para ‘sextear’ sin morir en el intento

1. La regla de oro

Empieza por lo sugestivo. No necesitas enviar una foto comprometida de entrada; a veces, un mensaje que diga: “No puedo dejar de pensar en lo que pasó el otro día...” es suficiente para que la mente del otro haga el resto de trabajo.

2. Sexting de “anticipación”

Describe una sensación física o un deseo que tengas para cuando se vean: “Tengo la piel ultra sensible hoy y solo puedo imaginar tus manos...”. La clave para que no sea cringe es mantenerlo auténtico a tu vocabulario.

3. Usa aplicaciones con mensajes temporales

Si vas a enviar contenido visual, asegúrate de que no aparezcan señas particulares o tu rostro. La confianza es sexy, pero la seguridad es prioridad.

4. Provoca una respuesta

El mejor sexting es el que requiere una respuesta. En lugar de solo enviar una frase, termina con una pregunta que lo obligue a visualizarse contigo: "¿Qué es lo primero que harías si estuviera ahí ahora mismo?”. Esto traslada la responsabilidad de la fantasía al otro y mantiene la conversación fluida y emocionante durante horas.

El sexting es una extensión de tu lenguaje erótico y una forma de mantener la conexión viva cuando la distancia o la rutina se interponen. Atrévete a enviar ese mensaje que te da un poco de nervios; después de todo, el fin de semana está hecho para salir de la zona de confort y disfrutar.

También te puede interesar...
Los 5 mandamientos del buen sexting
Amor y Sexo
Los 5 mandamientos del buen sexting
Diciembre 01, 2020
 · 
Cosmopolitan
Cómo mandar nudes
Amor y Sexo
Tips para mandar nudes como toda una pro (sin riesgos ni filtros)
Mayo 17, 2022
 · 
Fernanda López
pexels-2997777-4699299.jpg
Amor y Sexo
Mucho sexting, poco deseo, la nueva frustración sexual de las mujeres hiperconectadas
Octubre 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
9 Reglas básicas del 'Sexting'
Amor y Sexo
9 Reglas básicas del ‘Sexting’
Octubre 23, 2014
 · 
Cosmopolitan

autoconfianza relaciones sexuales sexting
Scarlet Valencia
Te sugerimos
¿Qué significa cuando un hombre evita mirarte a los ojos durante la intimidad.jpg
Amor y Sexo
¿Qué significa cuando un hombre evita mirarte a los ojos durante la intimidad?
Noviembre 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
objetos-domesticos-usan-mujeres-para-masturbarse.jpg
Amor y Sexo
Estos son los objetos domésticos más utilizados para la masturbación femenina
Enero 26, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
sexo
Amor y Sexo
¿Cuántas calorías se queman al tener relaciones íntimas?
Marzo 17, 2025
 · 
María Dávalos
Mujer sonriendo de placer en la cama
Amor y Sexo
5 lugares ‘inesperados’ donde las mujeres alcanzan más placer (y no es donde tú crees)
Febrero 26, 2026
 · 
Scarlet Valencia