Mucho sexting, poco deseo, la nueva frustración sexual de las mujeres hiperconectadas

En teoría, las mujeres nunca habíamos tenido tanta libertad sexual. Hoy hablamos abiertamente del placer, reivindicamos el deseo femenino y consumimos contenido erótico con naturalidad. Pero, en la práctica, algo se ha ido desdibujando, muchas mujeres confiesan sentirse más desconectadas de su propio deseo, incluso en medio de relaciones activas o experiencias aparentemente liberadas. Es el fenómeno del sexo sin fricción, un término que alude a la paradoja contemporánea de la sexualidad femenina hiperexpuesta y, al mismo tiempo, emocionalmente anestesiada.

La era del deseo sin pausa

Vivimos en un entorno donde el cuerpo se ha convertido en una extensión del algoritmo. Redes sociales, dating apps y plataformas de contenido sexual han transformado el erotismo en una experiencia visual, inmediata y cuantificable. Se puede scrollear entre opciones como si el deseo fuera un catálogo, y enviar una imagen íntima con la misma rapidez con la que se responde un mensaje. Pero esa inmediatez ha diluido el misterio, la espera y la conexión.

El deseo femenino, históricamente vinculado al sometimiento, la vergüenza y la imaginación ahora se enfrenta a un nuevo modelo de consumo rápido. El resultado que no esperábamos ahora es más estímulo, pero menos sensación. Se habla más de sexo, pero se siente menos y esto no es culpa nuestra.

Hiperexpuestas, pero desconectadas

La exposición constante del cuerpo femenino —ya sea por decisión propia o por presión social— también ha modificado la relación con el placer. La estética del estar siempre sexy se confunde con la autenticidad del deseo. El cuerpo se convierte en una vitrina, y el erotismo en una marca personal, es decir, ahora el consumo de sexualidad femenina está disfrazado de libertad sexual, sin embargo, nosotras seguimos siendo quienes menos lo disfrutamos.

Muchas mujeres describen sentirse deseadas, pero no excitadas; admiradas, pero no conectadas y es la diferencia entre provocar y sentir o entre mostrar y habitar. Y esa distancia emocional genera lo que psicólogas y terapeutas sexuales comienzan a llamar fatiga del deseo: una sensación de desconexión interior, incluso cuando el cuerpo responde.

La paradoja de la libertad sexual

La libertad sexual prometía placer y autonomía, pero el exceso de estímulos ha generado un efecto opuesto como ansiedad de rendimiento. La necesidad de rendir en la cama también ha llegado al terreno íntimo femenino, una sensación que siempre fue atribuída a nuestros compañeritos varones. Se espera que el sexo sea espectacular, constante, de película, y eso ha dejado poco espacio para la vulnerabilidad y la curiosidad.

En este contexto, el placer se convierte en una tarea más, y el deseo pierde su naturalidad. Lo que alguna vez fue un impulso espontáneo se vuelve una obligación silenciosa.

Volver al cuerpo, el lujo de lo lento

Frente a esa saturación sensorial estimulante, empieza a surgir una contracorriente llamada slow sex o sexo consciente. Una tendencia que no busca prolongar el acto físico, sino recuperar la presencia en la intimidad: mirar, tocar, respirar, habitar el cuerpo sin prisa.

El deseo femenino necesita espacio, silencio, pausa y emoción, cosas que el mundo digital tiende a erosionar.

La verdadera intimidad no nace de la exposición, sino de la atención Esther Perel, terapeuta sexual británica

El futuro del deseo femenino

Reaprender a sentir podría ser la próxima revolución sexual. No se trata de desconectarse del mundo digital, sino de reconectarse con el cuerpo sin filtros y sin expectativas de película para adultos. Volver al tacto real, a las miradas sostenidas, a la curiosidad de lo desconocido.

El sexo sin fricción prometía placer sin complicaciones; en cambio, nos dejó vacío. Hoy, las mujeres empiezan a reclamar otra forma de deseo, una más lenta, más humana, más viva. Porque el verdadero placer —como la conexión— nunca fue cuestión de velocidad, sino de presencia.