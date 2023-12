¿Quieres saber si tus encuentros sexuales con esa persona son realmente poderosos e íntimos? Así puedes descubrir si tienen conexión sexual...

No es lo mismo tener sexo que hacer el amor. Un encuentro sexual no necesariamente involucra emociones, complicidad y sentimientos, pero cuando dos personas que se quieren deciden tener intimidad, el ambiente se vuelve mágico. Y es que no con todas las personas se logra tener una verdadera conexión sexual, pero ¿cómo puedes detectarla? La terapeuta sexual y psicoeocional, Chris Kadesh, es experta en enseñar cómo utilizar la energía sexual a nuestro favor, y recientemente compartió una serie de señales que indican cuando dos personas tienen una intensa conexión sexual.

6 Señales de que tienes una verdadera conexión sexual con alguien

Magnetismo inexplicable

Chris explica que la química sexual es más profunda y compleja que la atracción física. Se trata de una energía poderosa y misteriosa que se presenta cuando estás cerca de alguien que te hace sentir una conexión especial, excitante y extremadamente profunda.



Lenguaje corporal

Presta atención a las reacciones que tiene tu cuerpo cuando estás cerca de esa persona. Si se te eriza la piel, sientes un cosquilleo en el estómago o se te acelera el pulso, significa que estás experimentando una atracción sexual.

Comunicación sin palabras

No se necesita de comunicación verbal para que se transmita la química sexual, pues mediante gestos, miradas prolongadas y contacto físico te puedes dar cuenta si tienes este tipo de conexión con alguien.



Sincronía energética

Debido a lo mucho que conectan, se presenta una sincronía energética entre ambos. Este encuentro espiritual genera una sensación de armonía, paz y atracción mutua.

Excitación mutua

La atracción y la química sexual es evidente; el deseo y la excitación se hacen presentes cada vez que están juntos y la respuesta sexual es mutua. Cada beso, abrazo y caricia les hace querer más.



Compatibilidad sexual

Les gusta lo mismo en la cama, sus preferencias y gustos sexuales son muy similares. Están en constante sintonía cuando se trata de posiciones, fantasías o deseos sexuales. Esto hace que su encuentro íntimo sea mágico y sumamente placentero