¿Le tiene miedo al matrimonio o te ve como su compañera de vida? Estas señales lo revelarán...

¿Llevas tiempo en una relación sentimental pero no has podido descifrar si quiere dar el siguiente paso? Determinar si un hombre te ve como su futura esposa no es tan complicado, solo debes fijarte en algunas señales específicas que delatan sus verdaderas intenciones. Define de una vez por todas si quiere llegar al altar contigo eventualmente o no...

Señales de que quiere casarse contigo algún día

Te hace parte de su vida

Te presenta a su familia y a sus amigos más cercanos con emoción. Tiene interés genuino en que tengas un vínculo estrecho y positivo con ellos porque eres una mujer que le importa tener en su vida a futuro. Cuando un hombre tiene planes de proponerte matrimonio, te hará partícipe de su vida y se asegurará de que siempre te sientas incluida.

Señales de que quiere casarse contigo algún día Foto: Getty images

No teme hablar del futuro

Aunque disfruta el presente y cada momento vivido a tu lado, también se siente cómodo de hablar sobre el futuro. Planificar las cosas con antelación habla de quiere que seas su equipo, y lo mejor de todo es que es él quien toma la iniciativa de incluirte en sus planes.

Recuerda las pequeñas cosas

Pone mucha atención cuando le cuentas sobre tus intereses y tu vida en general. Si quiere que te conviertas en su esposa, se tomará el tiempo de conocerte de verdad y no olvidará los detalles importantes.

Señales de que quiere casarse contigo algún día Getty Images

Te pide tu opinión

Lo que pienses sobre las decisiones que debe tomar es importante en su vida. Tus consejos son como oro para él, así que rara vez te ignorará cuando se trate de tomar una decisión relevante en su vida.

Se siente comodo de mostrar su lado vulnerable

Los hombres no suelen mostrar con frecuencia su lado vulnerable; que llore o se ponga emocional contigo habla de lo mucho que te quiere en su vida. El género masculino no tiende a demostrar su fragilidad, pero si contigo no tiene problema en hacerlo, significa que te ve como una compañera de vida.

Señales de que quiere casarse contigo algún día Foto: Getty images

Le gusta pasar tiempo contigo

No importa qué tan ocupado esté o cuánto trabajo tenga, pasar tiempo de calidad contigo es una de sus prioridades. Cuando están juntos el tiempo se pasa volando y el momento nunca se vuelve aburrido.

Le gusta dormir contigo

Y no nos referimos únicamente a tener intimidad. Cuando un hombre quiere dormir contigo, abrazarte y acurrucarse a tu lado sin necesidad de tener ningún tipo de contacto sexual, habla de que aprecia tu compañía en todo sentido.