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Amor y Sexo

¿Se fue el deseo o solo se escondió? 7 señales de que la atracción todavía está ahí (y cómo despertarla

¿Sientes que la chispa cambió en tu relación? Estas señales pueden indicar que la atracción todavía existe y cómo volver a conectar emocional y físicamente.

Mayo 05, 2026 • 
Pamela López
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Hay una fase en toda relación en que el deseo deja de llegar solo y empieza a necesitar una invitación, necesita de ser completamente intencionales en crear la atmósfera adecuada para el romance y esto es señal de que algo está roto, es señal de que están en territorio real, donde la vida pasa y la cotidianidad toca a la puerta. La diferencia entre las parejas que reconectan y las que no es que las primeras dejan de esperar que pase solo y empiezan a elegirlo activamente.

Las 7 señales (de que sí hay qué rescatar):

1. Todavía te da curiosidad saber qué piensa

Si su opinión todavía te importa, hay conexión viva ahí.

2. El roce físico casual sigue existiendo

Tomarse la mano sin pensarlo, un abrazo en la cocina. El cuerpo sabe antes que la cabeza.

3. Te molesta lo que hace pero también te importa

La indiferencia es el verdadero opuesto al amor, no el enojo.

4. Te acuerdas de versiones anteriores de ustedes con algo parecido a la nostalgia

Eso no es vivir en el pasado, es una brújula.

5. La idea de que conozca a alguien más todavía te mueve algo

Los celos no son bonitos pero sí son informativos.

6. Hay temas que nunca terminan de agotarse entre los dos

Eso es química intelectual, y es parte del deseo también.

7. Físicamente, lo sigues encontrando atractivo aunque estén peleados

El cuerpo no miente en eso.

3 formas concretas de reconectar

  • Rompe la rutina de contexto: el deseo necesita novedad. No tienen que irse de viaje, basta con un lugar nuevo, un plan distinto.
  • Vuelve a tener conversaciones de antes de conocerse: pregúntale algo que nunca le hayas preguntado. En serio.
  • Tócalo sin que lleve a ningún lado: el contacto físico sin presión sexual reconstruye el puente más rápido que cualquier conversación larga.

Reconectar no es regresar a cómo estaban antes, es descubrir cómo quieren estar ahora. Y eso, si los dos lo eligen, puede ser mejor.

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Pamela López
Pamela López
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