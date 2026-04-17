“Sacacorchos”: la postura viral de la que todos hablan (y por qué deberías probarla)

Muchas veces, la chispa en la pareja se reaviva en el dormitorio, y para salir de la rutina y explorar nuevas sensaciones, muchas personas recurren a explorar distintas posturas, y una que ha ganado popularidad recientemente es el famoso “sacacorchos”, conocido por ofrecer experiencias más intensas y diferentes.

Tal vez te parezca que tiene un nombre curioso; sin embargo, ofrece una experiencia única, ya que permite una penetración mucho más profunda y placentera, sin tener que hacer extrañas acrobacias.

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¿Cómo es la postura de sacacorchos?

El “sacacorchos” es una postura sexual que combina la penetración profunda del estilo perrito con la cercanía de la posición de cucharita, permitiendo distintas variaciones y adaptándose sin necesidad de estar completamente de pie.

Se caracteriza por una ligera torsión del cuerpo que permite una estimulación distinta, más profunda y, para muchas personas, más placentera, solo necesitas un poco de coordinación y mucha comunicación.

Beneficios de la penetración de sacacorchos

Más allá de la penetración profunda que puede estimular tanto el punto A como el punto G, ofreciendo mayor placer y orgasmos intensos, esta posición también ofrece variedad en la cama y una vida sexual más saludable.

De acuerdo con la terapeuta sexual, Rachel Needle, explorar la sexualidad no solo aporta variedad, sino que es clave para una vida íntima y romántica saludable, probar nuevas posturas permite a las parejas conocerse mejor, fortalecer su conexión y descubrir distintas formas de placer, lo que también beneficia la relación fuera del dormitorio.

¿Cómo es la posición de sacacorchos? Getty Images

¿Por qué deberías unirte a la tendencia y probarla con tu pareja?

Si buscas salir de la rutina y añadir un toque de novedad a tu relación, el “sacacorchos” puede ser una opción interesante, pues no se trata de hacerlo perfecto, sino de disfrutar el proceso, reírse si algo no sale como esperabas y, sobre todo, mantener una comunicación abierta con tu pareja para una mejor vida sexual.

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