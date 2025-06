¿Quién se masturba más: hombres o mujeres?

Puede que en algún punto de tu vida o en una conversación con amigos llegase a surgir la duda de quiénes se mastruban más seguido. Y aunque seguramente ya adivinaste la respuesta, la realidad es más interesante que dejarlo solo en quién lo hace más y quién menos.

Ya que a lo largo del tiempo, la masturbación ha sido un tema rodeado de mitos, rumores y muchos tabúes, especialmente si hablamos de mujeres. Y aunque cada vez se habla más abiertamente del tema, sigue habiendo muchas dudas y también muchos estigmas.

Masturbación femenina y masculina: diferencias reales y mitos

En el caso de la ciencia, esta ha descubierto que los hombres se masturban con mayor frecuencia. Por ejemplo, encuestas recientes indican que aproximadamente un 60 % de los hombres reportan haberse masturbado al menos una vez al mes, comparado con un 37 % de mujeres. Otros datos muestran que un 36 % de hombres lo hacen al menos una vez por semana, mientras que solo el 9 % de mujeres lo hacen semanalmente.

¿Por qué se masturban menos las mujeres?

Aunque no hay una respuesta que describa a la perfección la situación de cada mujer, sí hay factores en común que explican esta diferencia. Uno de los más importantes es el deseo sexual diario, en el caso de los hombres, ellos tienden a sentirlo diariamente, mientras que las mujeres lo perciben de una manera más esporádica.

Evidentemente, el factor cultural no se podía quedar atrás, ya que a muchas mujeres se les ha enseñado -directa o indirectamente- que el placer propio no es prioridad, o que tocarse “está mal”. Esto puede hacer que incluso quienes sí lo hacen, no lo compartan abiertamente, generando una falsa percepción de que es raro o poco común.

En cuanto a la motivación detrás del acto, en el caso de los hombres, la mayoría lo hacen como una respuesta inmediata al deseo sexual, mientras que muchas mujeres se masturban para relajarse, dormir mejor o aliviar un poco la sensación de ansiedad.

Algo curioso de todo esto es que los estudios también encontraron que las mujeres que se masturban con más frecuencia tienden a tener una mejor relación con su cuerpo y una mayor satisfacción sexual en pareja. No se trata de competir con nadie ni de encasillarse en un número “ideal”, sino de permitirte conectar contigo, con lo que te gusta y con cómo te gusta.