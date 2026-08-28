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Amor y Sexo

¿Qué significa que un hombre use emojis contigo? Esto dice la psicología

¿Te manda ❤️, 😏, 😉 o 🔥? Descubre qué podrían significar los emojis que un hombre utiliza contigo y cuándo pueden ser una señal de coqueteo.

Agosto 28, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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¿Qué significa que un hombre use emojis contigo? Esto dice la psicología

Getty Images

Cuando nos gusta alguien, es común que sobreanalicemos todo en cada conversación: cuánto tiempo tarda en responder, si está cortante, si busca alargar la plática, y, obviamente, qué significan los emojis que decidió enviarte para complementar su mensaje. Y es que un emoticón es capaz de cambiar el rumbo completo de una conversación, y aunque no puede confirmar que un hombre esté interesado en ti, la manera en que utiliza estos pequeños símbolos puede aportar información sobre el tono que quiere darle a la plática que está teniendo contigo. Pero sobre todo, debes prestar especial atención a la frecuencia, el contexto y si empieza a utilizarlos específicamente contigo en determinado momento.

Entonces, ¿qué podría significar que un hombre use emojis cuando habla contigo?

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Getty Images

¿Qué significa que un hombre use emojis contigo? Esto dice la psicología

❤️ Si utiliza el corazón

Es el emoji que mayormente se interpreta como una señal romántica, pero no siempre significa una declaración de amor o atracción. Su significado depende muchísimo de la conversación y de la relación que tengan. Si has notado que normalmente no suele utilizar corazones en sus chats, pero cuando habla contigo sobre sus sentimientos y temas personales sí lo hace, quiere decir que busca que sus mensajes se sientan más íntimos y cercanos.

😏 Si utiliza la cara con media sonrisa

Aquí si es muy posible que esté entrando en el mood de coqueteo, sobretodo cuando el emoji viene acompañado de un comentario que tiene una segunda intención, ya sea sexual o pícara.

😉 Si utiliza el guiño

Se utiliza como muestra de complicidad. Se siente conectado contigo y quiere restarle seriedad a la conversación. En ocasiones también se usa para añadir un toque de coqueteo. Por eso, un hombre que te manda un “nos vemos mañana 😉” está comunicando algo ligeramente diferente y más especial a un simple “nos vemos mañana”.

😍 Si utiliza la cara con corazones

Si suele enviar este emoji cuando le envías una foto, es porque te está dando a entender que le encanta lo que está viendo. Sin embargo, una reacción aislada en alguna historia de Instagram tampoco permite saber si existe un interés romántico profundo.

😘 Si utiliza el beso

Puede ser en tono amistoso, coqueto o de ligue, dependiendo del tipo de conversación que estén teniendo. Pero en una plática entre dos personas que ya tienen cierta tensión romántica, puede funcionar como una forma de intimidad o acercamiento.

🔥 Si utiliza el fuego

Este emoji sí escala un poco de nivel, pues suele asociarse para revelar que algo le parece atractivo. Si responde con fuegos a una fotografía tuya, el mensaje es bastante sencillo: le gustó lo que vio. Ahora bien, sentir atracción física y querer tener una relación contigo son dos cosas completamente diferentes. No confundas una señal de deseo con una declaración de intenciones.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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