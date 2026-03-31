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Amor y Sexo

¿Qué significa que un hombre te agarre del cuello (suavemente) durante la intimidad?

Descubre la psicología de la “dominación suave” y por qué este gesto es uno de los lenguajes de posesión más intensos.

Marzo 31, 2026 • 
Scarlet Valencia
Cómo hacer para que piense en mí

¿Qué significa que un hombre te agarre del cuello durante el sexo?

Getty Images

A ver, honey, vamos a ponernos serias, y un poquito atrevidas. Ese momento en el que él te sujeta suavemente del cuello no es casualidad, es un código de poder que tu cerebro procesa antes que tu cuerpo. Si te hace sentir un escalofrío que no puedes explicar, no estás loca; estás experimentando una de las formas de posesión más primitivas y electrizantes que existen. Hoy desciframos qué pasa por su mente y por qué ese gesto es el “hermano mayor” de las nalgadas que tanto amamos.

  1. Instinto de posesión. Según la psicóloga experta en sexualidad Dra. Nan Wise, sujetar el cuello es un gesto de “reclamo territorial”. Él está comunicando, de forma no verbal, que en ese momento tú eres suya y él tiene el control total.
  2. Vulnerabilidad y confianza. El cuello es una de las zonas más vulnerables del cuerpo humano. Permitir que alguien lo sujete genera una descarga masiva de oxitocina, la hormona del vínculo, debido al alto nivel de confianza requerido.
  3. Estimulación nerviosa. El cuello está lleno de terminaciones nerviosas y barorreceptores. Una presión sutil puede alterar ligeramente el flujo sanguíneo, lo que para muchas mujeres se traduce en una hipersensibilidad en el resto del cuerpo.
  4. Psicología de la dominación suave. No se trata de agresión, sino de EROTISMO DE
  5. PODER. La Dra. Emily Nagoski explica que muchas mujeres exitosas y con control en su vida diaria encuentran un placer inmenso en ceder el control en la recámara.
  6. El factor “macho alfa”. Para él, es una forma de reafirmar su masculinidad protectora y dominante, lo cual dispara sus niveles de testosterona durante el encuentro.

Cosmo Tip

La clave es la palabra “suavemente”. Si hay incomodidad o falta de aire, deja de ser erótico. La comunicación previa es lo que convierte este gesto en una obra de arte.

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preguntas de sexo placer masculino psicología masculina durante el sexo
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