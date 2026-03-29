¿Qué significa que ellos prefieran “el mañanero”? Es por esta razón

¿Te despierta con ese “empujoncito” matutino mientras tú solo piensas en el café? Antes de que le des la espalda, entiende que no es capricho, es su reloj biológico gritando. Mientras tú necesitas velas y música, él tiene una farmacia natural corriendo por sus venas a primera hora. Hoy vamos a entender por qué el morning wood es el mejor aliado de tu placer dominical y cómo sacarle provecho antes de levantarte de la cama.

Pico de testosterona. Según la Asociación Americana de Urología, los niveles de testosterona en hombres son entre un 25% y 50% más altos al despertar.

Según la Asociación Americana de Urología, los niveles de testosterona en hombres son entre un 25% y 50% más altos al despertar. Mente despejada. Al no tener aún el estrés del día, su respuesta física es más rápida y potente.

Al no tener aún el estrés del día, su respuesta física es más rápida y potente. La oxitocina del desayuno. Empezar el día con un orgasmo crea una conexión emocional que dura hasta la noche, mejorando la comunicación todo el día.

Empezar el día con un orgasmo crea una conexión emocional que dura hasta la noche, mejorando la comunicación todo el día. Vasodilatación nocturna. Su cuerpo ha estado preparándose toda la noche; biológicamente, es su momento de mayor rendimiento.

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Dato Cosmo

El sexo matutino quema entre 50 y 100 calorías. ¡Es el mejor cardio antes del brunch! Usa su energía biológica para alimentar tu propio placer.