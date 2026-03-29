Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

¿Qué significa que ellos prefieran “el mañanero”? Es por esta razón

¿Por qué él siempre quiere al despertar? Descubre la cronobiología del deseo masculino y cómo usarla a tu favor para un domingo inolvidable.

Marzo 29, 2026 • 
Scarlet Valencia
5 posiciones de sexo anal que seguro nunca has intentado

¿Qué significa que ellos prefieran “el mañanero”?

Getty Images

¿Te despierta con ese “empujoncito” matutino mientras tú solo piensas en el café? Antes de que le des la espalda, entiende que no es capricho, es su reloj biológico gritando. Mientras tú necesitas velas y música, él tiene una farmacia natural corriendo por sus venas a primera hora. Hoy vamos a entender por qué el morning wood es el mejor aliado de tu placer dominical y cómo sacarle provecho antes de levantarte de la cama.

  • Pico de testosterona. Según la Asociación Americana de Urología, los niveles de testosterona en hombres son entre un 25% y 50% más altos al despertar.
  • Mente despejada. Al no tener aún el estrés del día, su respuesta física es más rápida y potente.
  • La oxitocina del desayuno. Empezar el día con un orgasmo crea una conexión emocional que dura hasta la noche, mejorando la comunicación todo el día.
  • Vasodilatación nocturna. Su cuerpo ha estado preparándose toda la noche; biológicamente, es su momento de mayor rendimiento.
Mujeres empoderadas... ¿pero sin tocar el sexo? No, no, NO

Getty Images

Dato Cosmo

El sexo matutino quema entre 50 y 100 calorías. ¡Es el mejor cardio antes del brunch! Usa su energía biológica para alimentar tu propio placer.

También te puede interesa...
¿Estimular los testículos realmente aumenta el placer para tu pareja?
Amor y Sexo
¿Estimular los testículos realmente aumenta el placer para tu pareja?
Abril 09, 2025
 · 
María Dávalos
pareja en cama
Amor y Sexo
¿Que les gusta a los hombres en el sexo?
Abril 05, 2025
 · 
María Dávalos
Curiosidades del sexo
Amor y Sexo
¿Cómo succionar el miembro de tu pareja y que se venga? (Sin mover las caderas)
Marzo 19, 2026
 · 
Scarlet Valencia
pene pequeño
Amor y Sexo
Las mejores posiciones para miembros pequeños
Abril 01, 2025
 · 
María Dávalos
tener-mas-sexo-es-bueno-para-tu-carrera.jpg
Amor y Sexo
¿Cómo les gusta el sexo a los hombres?
Julio 26, 2018
 · 
Redaccion
Las cosas que los hombres odian que les hagan en el sexo
Amor y Sexo
5 Cosas que los hombres odian en el sexo
Diciembre 26, 2022
 · 
Fernanda Aviléz
que-piensan-los-hombres-despues-de-tener-sexo.jpg
Amor y Sexo
Las 5 cosas que piensa un hombre después de tener sexo contigo
Diciembre 04, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Hombres-limpian-cocinas-sexo.jpg
Noticias
Los hombres que limpian y cocinan son mejores en el sexo, según la ciencia
Junio 04, 2020
 · 
Cosmopolitan

preguntas sobre sexo sexo en pareja placer masculino educación sexual
Scarlet Valencia
Te sugerimos
frases para llegar orgasmo
Amor y Sexo
¿Qué te quiere decir un hombre mientras te penetra? Tenemos las respuestas
Mayo 22, 2022
 · 
Dafne Ruiz
sexo
Amor y Sexo
A qué edad las mujeres tiene el mejor sexo
Marzo 20, 2025
 · 
María Dávalos
masturbación femenina
Amor y Sexo
Objetos de casa para masturbación femenina que son peligrosos
Abril 03, 2025
 · 
María Dávalos
orgasmo vaginal
Amor y Sexo
Orgasmo dormida: Por qué ocurre y qué significa según la ciencia
Marzo 09, 2026
 · 
Scarlet Valencia