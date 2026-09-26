Este 26 de septiembre el cielo se iluminará con el espectáculo que brinda la Luna de la cosecha. Se trata de la Luna llena en Aries, la cual se presentará con una energía relacionada con la toma de decisiones y la acción, según creencias astrológicas. Este fenómeno recibe dicho nombre debido a que ocurre pocos días después del equinoccio de otoño y será ideal para prestar especial atención entre las necesidades personales y los vínculos que tienes con otras personas. Históricamente, su nombre está relacionado con la época de cosecha: alrededor de estas fechas, la Luna puede salir a horas similares durante varias noches consecutivas, proporcionando luz adicional después del atardecer. En Ciudad de México alcanzará oficialmente su fase llena a las 10:49 de la mañana, aunque por la noche seguirá luciendo prácticamente completamente iluminada.

Y en el plano sexual, si estabas buscando una excusa cósmica para hacer planes esta noche, el universo acaba de darte una bastante buena, pues existen todo tipo de creencias relacionadas con cierres, emociones intensas, deseo y nuevos comienzos.

Lo cual nos lleva inevitablemente a una pregunta curiosa: ¿qué pasa si tienes relaciones íntimas durante la Luna de la Cosecha?

¿Qué pasa si tienes relaciones íntimas durante la Luna de la Cosecha este 26 de septiembre?

¿Puede el sexo sentirse distinto esta noche? ¿Quizá más intenso o cargado de energía emocional? ¿Puedes crear una conexión especial con esa persona? ¿Es una noche particularmente poderosa para manifestar amor?

Esta Luna de la Cosecha ocurre en Aries, signo que dentro de la astrología se relaciona tradicionalmente con impulso, deseo, iniciativa y acción, por lo que sí, podría tener consecuencias en el plano sexual. Desde la astrología y algunas prácticas espirituales, la luna llena suele asociarse con emociones intensificadas, energía elevada y una mayor necesidad de liberar aquello que hemos estado conteniendo. Trasladado a la intimidad, algunas personas interpretan esta noche como un momento para conectar profundamente con la pareja, dejar atrás emociones viejas o establecer intenciones sobre una relación.

Por su parte, la ciencia ha investigado durante años si el ciclo lunar puede influir en algunos aspectos de nuestra fisiología, como la libido. Si bien no tenemos evidencia comparable que permita afirmar que la Luna de la Cosecha aumentará tu deseo sexual esta noche, el cerebro sí puede cambiar por completo tu experiencia en la cama. El contexto modifica muchísimo cómo experimentamos una situación debido a expectativas, atención, novedad, ambiente y significado emocional o astrológico, pues pueden transformar una experiencia cotidiana en algo memorable.

¿Y si tienes intimidad con tu ex durante la Luna de la Cosecha?

Esto sí no es recomendable, ya que las lunas llenas suelen relacionarse con cierres y liberación, así que probablemente alguien podría interpretar el encuentro como una manera de cerrar un ciclo. Pero emocionalmente tener intimidad con alguien con quien todavía existe historia puede hacer exactamente lo contrario: volver a abrirlo.