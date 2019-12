Parece una historia clásica. Chica conoce a chico que le gusta y comienza a enamorarse, poco a poco va creando una relación con él. Todo parece miel sobre hojuelas, las cosas que nunca había imaginado están ocurriendo, la comunicación es increíble, el sexo de ensueño y sin embargo hay algo que falta en la ecuación, casi como si se tratara de un rompecabezas que le faltan piezas. ¿Qué hacer si te sientes poco satisfecha con tu relación?

Por: Psicólogo Fabio Valdés Farrugia

De pronto viene la frase de su interior: “NO ME LLENA”, y tristemente es una cosa que es completamente realidad y ese precisamente es el problema.

Hollywood nos mintió, las relaciones de pareja nunca son “y vivieron felices para siempre”. La realidad es que estar en pareja implica trabajo, uno nunca esperaría que le pagaran por sólo “conseguir un trabajo”. Al contrario, todos los días le echas ganas y buscas formas para que te promuevan y te suban el sueldo. ¿Por qué tendría que ser diferente en las parejas?

Ahí es donde 100 años después de la creación de sus teorías Freud tenía razón. Al final todas esas cosas que nuestros padres no nos dieron, acabarán depositadas en una pareja. Esperamos que nuestra pareja, haga y nos de todas esas cosas que creemos nos harán felices. En resumen, hemos sido empujados por el mundo a creer que las relaciones de pareja son LA FELICIDAD, y tristemente eso está muy alejado de la realidad. La pareja solo es PARTE de esa felicidad.

En general es difícil renunciar a que alguien nos haga felices porque, la neta, sería fácil que el mundo fuera así. Y muchas veces, aunque sabemos que no nos hará feliz nadie, preferimos escuchar esa vocecita interna que nos dice “¿qué tal que sí nos hace felices?” Aunque la evidencia de años nos corrobore lo contrario.

La realidad es que cuando ponemos nuestra felicidad en las manos de alguien más es un negocio que aparentemente parece redondo, a final de cuentas él/ella nos puede hacer felices, sin embargo, el costo es abandonarnos a nosotros. “Es para que las cosas funcionen”, nos decimos, sólo que nuestro sistema emocional no es notificado de esto. No es hasta que estamos “hasta la madre” de no ser correspondidos, que nos molestamos y entonces, ahora sí, nos sentimos con derecho de armar un zafarrancho impresionante.

¿Y todo para qué?

Te tengo una mala noticia, que tiene una parte muy buena… la única persona que te va a hacer feliz eres tú. Lo malo de esto es que entonces no habrá una pareja que nos llene, ni un vivieron felices para siempre. La buena noticia es que entonces sentirte completo está al alcance de tus manos.

¿No sabes cómo? No te preocupes, sólo se trata de conocerte a ti, como conocerías a una persona desconocida, puedes incluso salir a una cita contigo.

¿Cómo sería tu cita perfecta? ¿A dónde irías? ¿Qué harías? Si sigues pensando que necesitas de alguien para disfrutar estas cosas te invito a que lo pongas en duda, te vistas con tus mejores trapos y salgas a ese lugar que tanto te gusta a pasar un momento contigo. Quien sabe, quizás en una de esas descubres que todo este tiempo lo que has querido esta mucho mas cerca de lo que crees.

Otro tema que toca con este pero que quizás sería bueno tocar en otra ocasión es el empuje social que existe para estar en pareja, pero ese es otro tema y lo veremos en otro momento…

Nos leemos pronto,

Fabio Valdés