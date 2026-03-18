¿Qué es la técnica del nueve? El método para disfrutar orgasmos más intensos y placenteros

Si estás buscando intensificar el juego y el disfrute en pareja, tal vez la famosa “técnica del nueve” puede ser una de tus grandes aliadas a la hora de prolongar el placer junto a tu pareja para tener una mejor intimidad y conexión.

La famosa “técnica del nueve” se ha hecho muy popular porque permite intensificar las sensaciones y aumentar el disfrute durante la penetración, haciendo que el momento sea más duradero y excitante.

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¿Qué es y en qué consiste la técnica del nueve?

La técnica del nueve propone un patrón rítmico durante la penetración: realizar nueve movimientos superficiales y uno profundo, es una secuencia si se repite de manera constante, creando una especie de “juego de expectativa” estimula progresivamente las zonas más sensibles.

El objetivo principal no es la rapidez ni la intensidad inmediata, sino prolongar el momento previo al clímax, aumentando la excitación de forma gradual hasta que no puedan más de placer.

Técnica del nueve, el método para disfrutar orgasmos más intensos y placenteros Getty Images

¿Por qué la técnica del nueve aumenta el placer?

Esta técnica es demasiado efectiva porque los movimientos superficiales estimulan principalmente las terminaciones nerviosas externas, mientras que el movimiento profundo y más pausado y controlado, genera un contraste que puede resultar mucho más placentero.

Este cambio de ritmo evita la sobreestimulación temprana, permite mayor control sobre la excitación incrementando la intensidad del orgasmo tanto para ellas como para ellos.

Beneficios de la técnica del nueve

Más allá de lo físico, la técnica del nueve también fomenta la comunicación y la sincronía en pareja, ya que requiere atención al cuerpo propio y al del otro, lo que puede fortalecer la intimidad emocional, mientras se crea una experiencia multisensorial.

Además, también puede practicarse en solitario, como una forma de explorar nuevas sensaciones con tus juguetes.