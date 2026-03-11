Suscríbete
Orgasmo cervical: Qué es y cómo alcanzar el climax más profundo del cuerpo

Descubre qué es el orgasmo cervical y cómo conecta profundamente cuerpo y mente. Te enseñamos la técnica y los beneficios de explorar esta zona íntima

Marzo 11, 2026 
Scarlet Valencia
¿Por qué te dan ganas de llorar después de tener un orgasmo.jpg

Pexels

El orgasmo cervical ocurre mediante la estimulación del cuello uterino, una zona rica en terminaciones nerviosas que conectan directamente con el nervio vago que llega hasta el cerebro sin pasar por la médula espinal. A diferencia del orgasmo de clítoris, el cervical se describe como una oleada de placer de cuerpo completo que puede generar una sensación de euforia, relajación extrema e incluso una conexión emocional profunda con la pareja.

Según estudios de la Dra. Barry Komisaruk, pionera en el mapeo del orgasmo femenino, la activación del nervio vago permite que incluso personas con lesiones en la médula espinal sientan placer. Al estimular esta zona, el cerebro libera una cantidad masiva de oxitocina y endorfinas, creando una sensación de “trance” o euforia que muchas mujeres describen como una experiencia espiritual o trascendental.

Técnicas de exploración segura

Importante

Para alcanzarlo, la paciencia y la lubricación son fundamentales.

Excitación previa

En psicología sexual, se habla del estado de “receptividad máxima”. Cuando una mujer está altamente excitada, ocurre un fenómeno fisiológico llamado tenting (o efecto tienda de campaña). El útero se eleva y el cuello uterino se desplaza, ensanchando el canal vaginal. Intentar un orgasmo cervical sin estar lo suficientemente excitada puede ser doloroso, ya que el cuello uterino es muy sensible; alcanzar este punto requiere una entrega total y confianza en la pareja.

Ángulos de penetración

Posiciones como “el perrito” o usar almohadas bajo la pelvis permiten una penetración más profunda que alcance el fondo vaginal.

Movimientos suaves

No se trata de fuerza, sino de contacto rítmico. El cuello uterino responde a la presión profunda y constante, no a la fricción rápida. Usa juguetes de punta redondeada o movimientos lentos para “mapear” la sensación.

Explora tu mapa del placer y date permiso de descubrir sensaciones que no sabías que existían.

Scarlet Valencia
