Qué es el soft p*rn y cómo impacta el desempeño íntimo de los hombres

El soft p*rn se refiere a contenido erótico con una estética cuidada y menos explícita que el convencional. En esta época, este contenido en redes sociales es el clásico thirst trap, ese al que tu pareja tanto le da like o busca y claramente te molesta o incomoda. Sin embargo, la ciencia advierte que el consumo frecuente de cualquier contenido hiperestimulante puede alterar el circuito de recompensa de dopamina en el cerebro. En los hombres, esto puede traducirse en una “desensibilización” ante la estimulación real, donde el cerebro requiere estímulos visuales constantes para mantener la excitación, dificultando la conexión orgánica con la pareja.

4 Maneras en las que el contenido digital reconfigura el cerebro masculino

Disfunción eréctil

Cada vez más hombres jóvenes presentan problemas de erección que no son físicos, sino psicológicos. Se conoce como PIED (P*rn Induced Erectile Dysfunction). El cerebro se vuelve tan dependiente del estímulo visual extremo y la fantasía que, cuando se enfrenta a un cuerpo real, con texturas reales y tiempos reales, simplemente no responde.

La muerte del deseo

El sexo real requiere oxitocina, la hormona del vínculo y vulnerabilidad. El contenido digital es puramente visual y solitario, liberando adrenalina y dopamina, pero cero oxitocina. Al entrenar al cerebro para alcanzar el clímax sin la parte del vínculo, el hombre empieza a ver el sexo como una “función fisiológica de descarga” en lugar de un acto de conexión.

Desensibilización y el “Efecto Coolidge” infinito

Freepik

El Efecto Coolidge es un fenómeno biológico donde los machos de casi todas las especies muestran una renovada excitación ante una nueva pareja potencial. En la vida real, tener una nueva pareja lleva tiempo y esfuerzo. En internet, en un clic el cerebro masculino entra en un bucle infinito de “búsqueda de novedad”, lo que hace que su pareja real deje de ser un estímulo “suficiente” para su cerebro hiperestimulado. No es que tú no seas atractiva, es que su cerebro está atrapado en un maratón de novedad artificial.

Erosión de la materia gris y la corteza prefrontal

Un estudio del Instituto Max Planck en Berlín descubrió una correlación entre el alto consumo de este contenido y una menor densidad de materia gris. Al “freírse” esta zona, el hombre pierde la capacidad de frenar sus impulsos, volviéndose más irritable, con menos fuerza de voluntad y con una neblina mental que le impide estar presente emocionalmente en su relación.

La realidad es que no puedes hacer nada ante ello más que saber que tu valor como mujer no depende del placer sexual de un hombre y que la clave está en nuestro cerebro. Descubre cómo mejorar tu autoestima por esta situación dando clic aquí.