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Amor y Sexo

¿Qué es el flujo “de la infidelidad”?

¿Tu cuerpo te delata? Desmitificamos la creencia de que el flujo vaginal cambia tras un engaño y te damos la explicación médica real.

Abril 23, 2026 • 
Scarlet Valencia
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¿Qué es el flujo “de la infidelidad”?

Getty Images

Las redes sociales están llenas de “expertos” diciendo que tu zona íntima es un detector de mentiras y que si tu flujo cambia de color es porque “anduviste de pilla”. ¡Cuidado! Esa desinformación solo genera culpa y paranoia. No necesitas haber hecho nada “malo” para que tu flujo cambie; a veces, hasta el jabón más caro o una noche intensa con tu pareja de años pueden causar un caos allá abajo.

Mito vs. Realidad

El mito del “flujo de la infidelidad” se basa en el cambio de color o aroma tras el sexo, pero la realidad es química pura. Tu zona V es ácida por naturaleza, y cualquier cosa que altere ese balance provoca que las bacterias “malas” ganen la batalla, causando vaginosis bacteriana (flujo gris/blanco con olor fuerte) o candidiasis.

Las razones REALES y comunes por las que tu pH se vuelve loco

  • Intercambio de fluidos: El semen es alcalino. Si tienes una noche de pasión intensa sin protección, esa mezcla altera tu acidez natural. No importa si es con un desconocido o con tu esposo de hace 10 años; el pH va a reaccionar igual.
  • Antibióticos o medicamentos: Si estuviste enferma de la garganta y tomaste medicina, es muy probable que también hayas matado a tus lactobacilos, las bacterias buenas de tu zona V, abriendo la puerta a cambios en el flujo.
  • Ropa de gym y humedad: Quedarte con los leggings sudados después de tu clase de spinning es la receta perfecta para una infección. La humedad cambia la temperatura y el pH en minutos.
  • Dietas altas en azúcar: Según la Dra. Jen Gunter, el exceso de azúcar en tu dieta puede alimentar a los hongos de tu microbiota, cambiando la textura de tu flujo a una parecida al “requesón”.
  • Duchas vaginales o jabones con fragancia: Intentar que tu vagina huela a “flores de primavera” es el error número uno. Esos químicos barren con tu protección natural y causan el flujo amarillento que tanto te asusta.
  • El cambio de flujo es un reporte de salud bacteriana, no un reporte de conducta sexual. Si notas un color verde o amarillo persistente, lo más probable es que necesites un tratamiento sencillo.
Cómo evitar los pedos vaginales

No necesitas haber hecho nada “malo” para que tu flujo cambie; a veces, hasta el jabón más caro o una noche intensa con tu pareja de años pueden causar un caos allá abajo.

Getty Images

Dato Cosmo

¿Sabías que hasta el estrés por una entrega en la oficina puede cambiar tu flujo? El cortisol alto afecta tu sistema inmune y, por ende, el balance de tu zona íntima. ¡Tu vagina siente tu estrés antes que tú!

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