¿Qué dice la forma de su miembro sobre su personalidad? El test que no sabías que necesitabas

Sé que suena a pseudociencia de revista de los 90, pero la forma en que un hombre cuida y se siente respecto a su anatomía dice MUCHO de quién es fuera de las sábanas. No es que el miembro tenga cerebro propio, aunque a veces lo parezca, sino que ciertos rasgos físicos y el lenguaje corporal íntimo revelan patrones de personalidad. ¿Es el chico seguro, el que busca complacer o el que necesita validación constante? Agarra tu espejo mental y vamos a descifrarlo.

Dime cómo es y te diré quién es

El recto y proporcional. Suele ser un hombre metódico, directo y con una autoestima estable. No le gustan los juegos mentales y en la relación busca estabilidad y honestidad. La curva hacia arriba. Es creativo, aventurero y suele tener un gran sentido del humor. Su prioridad es que TÚ te diviertas, lo que lo hace un amante generoso y un amigo muy divertido. El grueso y corto. Proyecta una personalidad intensa y enfocada. Suele ser muy asertivo en el trabajo y en la cama, aunque a veces puede ser un poco impaciente. El largo y delgado. Se asocia con hombres más reflexivos, soñadores y a veces un poco reservados. Valora la conexión emocional profunda antes de pasar a la acción física. El que siempre se preocupa por su aspecto. Si se depila con precisión quirúrgica y se preocupa por el ángulo, es alguien que busca la excelencia en todo, pero que también puede ser muy autocrítico.

Ciertos rasgos físicos y el lenguaje corporal íntimo revelan patrones de personalidad. Getty Images

Dato Cosmo

La psicología del cuerpo sugiere que la forma en que aceptamos nuestras “rarezas” físicas define nuestro nivel de empatía con los demás. Un hombre que ama su cuerpo, amará el tuyo sin juzgar. Usa esta información para conocerlo mejor, pero recuerda que el mejor rasgo de personalidad que puede tener es que te haga sentir la mujer más deseada del mundo.