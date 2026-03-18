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Amor y Sexo

¿Por qué una relación con un hombre con mamitis está destinada al fracaso?

Te damos las red flags definitivas para identificar a un “hijo de mami” y por qué su cordón umbilical emocional está destruyendo tu relación.

Marzo 18, 2026 • 
Scarlet Valencia
mamitis suegra pareja

¿Por qué una relación con un hombre con mamitis está destinada al fracaso?

Getty Images

No hay nada más frustrante que sentir que tu opinión siempre queda en segundo plano frente a la de “su mamá”. Según el psicólogo clínico Dr. Dan Kiley, autor de The Peter Pan Syndrome, el “hijo de mami” no busca una pareja, busca una cuidadora o una extensión del amor incondicional de su madre. Si ella opina sobre sus finanzas, sus vacaciones o incluso su ropa, y él no pone límites, estás en una relación de tres.

Red flags definitivas

Le cuenta todo antes que a ti

Si ella se entera de sus logros o problemas primero, no eres su confidente principal.

La comparación constante

“Mi mamá lo cocina diferente” o “Mi mamá dice que deberíamos...”.

Incapacidad de decisión

No puede dar un paso sin su aprobación por miedo a decepcionarla.

Ella tiene acceso total

Desde llaves de su casa hasta su cuenta bancaria.

¿Por qué ocurre este síndrome y cómo aniquila tu relación?

Formas de detectar si tu novio tiene "mamitis"

¿Por qué ocurre este síndrome y cómo aniquila tu relación?

Getty Images

El origen de este síndrome se remonta a la infancia, en lo que la psicología denomina “apego inseguro” o un complejo de Edipo no resuelto, donde el hombre aprendió que su valor personal depende de satisfacer las necesidades emocionales de su madre por encima de las propias. En la vida adulta, esto se traduce en una incapacidad crónica para establecer límites: él siente que priorizarte a ti es “traicionar” a la mujer que le dio la vida.

Este fenómeno destruye tu relación porque rompe la jerarquía de pareja; el espacio de intimidad y complicidad que debería ser exclusivo de ustedes dos se ve invadido por un tercero. La falta de autonomía de él genera en ti un resentimiento acumulado y la sensación de que eres “la otra”, lo que termina por matar el deseo sexual y la confianza, transformando un noviazgo en una competencia agotadora que casi nunca se gana.

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