Por qué un “casi algo” duele más que un divorcio según la psicología

¿Alguna vez te has sentido como un despojo humano por alguien con quien ni siquiera fuiste “oficial”? Amiga, bienvenida al club de las expectativas rotas. No es que seas “exagerada” o “intensa”, es que tu cerebro está lidiando con el fantasma de lo que pudo ser. Hoy vamos a validar esas lágrimas y a explicarte, con ciencia en mano, por qué ese tipo que nunca te dio el título te dejó el corazón más roto que un ex de tres años.

Duelo de lo imaginario

El psicólogo Guy Winch explica que en una relación oficial tienes recuerdos; en un “casi algo” tienes proyecciones. El cerebro sufre más por la interrupción de una fantasía que por la pérdida de una realidad.

Falta de cierre

Al no haber una conversación oficial de “terminamos”, el cerebro se queda en un bucle de esperanza tóxica.

El efecto Zeigarnik

Tendemos a recordar más las tareas interrumpidas que las concluidas. Tu relación es una “tarea sin terminar”.

Validación social nula

Nadie te lleva helado por un “casi algo”, lo que hace que vivas un “duelo desautorizado”, según la Dra. Julia Samuel.

Cosmo Tip

Escribe una carta de despedida que NO envíes. El cerebro necesita rituales de cierre, aunque no sean públicos.