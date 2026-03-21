¿Por qué tienes pretendientes, pero no parejas según la psicología?

Tienes el DM lleno, sales a citas cada semana y el “flirteo” se te da natural, pero cuando llega el momento de dar el siguiente paso... nada. ¿Qué está pasando? No es mala suerte, baby, es psicología. A veces, el problema no es que “no haya buenos hombres”, sino cómo estamos vibrando y qué estamos eligiendo inconscientemente.

Auto-sabotaje y el miedo a la intimidad real

Según la experta en relaciones Dra. Logan Ury, existen patrones conductuales que nos mantienen en la “sala de espera” del amor.

El síndrome del “Maximizer”. Estás tan obsesionada con encontrar la “opción perfecta” que descartas a personas increíbles por detalles insignificantes, esperando a alguien que no existe.

Apego evitativo. Inconscientemente eliges a personas emocionalmente indisponibles para no tener que enfrentarte a una intimidad real que te da miedo.

La adicción al “Chase”. Te encanta la persecución y la dopamina de la conquista, pero una vez que el misterio se acaba, pierdes el interés.

Falta de vulnerabilidad. Tienes tantos pretendientes porque muestras una máscara de perfección, pero no permites que nadie vea quién eres realmente, impidiendo la conexión profunda.

Tener opciones es divertido, pero construir algo real requiere bajar la guardia. ¿Estás lista para dejar de coleccionar likes y empezar a construir una historia?